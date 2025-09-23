Mañana negra en las carreteras salmantinas: quinto accidente con heridos en la A-66 tras el choque de un coche con un camión Una mujer ha quedado atrapada en el turismo tras el impacto ocurrido en Vallejera de Riofrío

M. C. SALAMANCA Martes, 23 de septiembre 2025, 13:47

La racha de accidentes con heridos vuelve a golpear esta semana a Salamanca. Este martes, en apenas seis horas, se han registrado un total de cinco, dos de ellos atropellos a peatones, lo que eleva a tres el número de personas arrolladas en lo que va de semana en Salamanca capital. Todo después de que la semana pasada se contabilizaran siete peatones atropellados en apenas 72 horas.

El primer aviso de este martes al 112, se produjo a las 07:45 horas por un accidente registrado en la avenida de la Aldehuela, a la altura del número 12, donde una motocicleta ha impactado contra un turismo que estaba detenido en la vía. El motorista, un varón de 28 años de edad, resultó herido y fue atendido por los servicios sanitarios de Sacyl trasladados al lugar.

Apenas veinte minutos después, a las 08:05 horas en la calle Colombia, frente al instituto Fernando de Rojas, el 112 ha recibido aviso de que un turismo había atropellado a una menor de 17 años que cruzaba por un paso de cebra. La chica, tras recibir las primeras atenciones, fue trasladada en ambulancia al Hospital de Salamanca.

Casi en paralelo, a las 08:29 horas en Naharros del Río, un turismo se ha salido de la vía y acabó precipitándose a un regato. La conductora, de 41 años, no sufrió lesiones de consideración, aunque sí una crisis de ansiedad por lo que tras ser atendida fue también evacuada al Hospital.

Este accidente, probablemente el más llamativo de la mañana, ha tenido lugar concretamente en el conocido como Camino número 1, que enlaza con Santa Marta, en el término de Pelabravo. La conductora se ha salido por el margen derecho de la vía, impactado contra un poste de la defensa de un puente pequeño que hay sobre el canal de agua de riego, y ha terminado tres metros más abajo, en la estructura de hormigón del canal que en este punto no tenía agua.

La alerta por el cuarto accidente ha llegado a las 11:34 horas al servicio de emergencias. La avenida de Portugal, junto al número 120, se ha convertido en escenario de otro atropello en un paso de cebra. La víctima fue un hombre de 68 años, que sufrió dolor en un hombro tras ser arrollado por un coche.

El quinto accidente ha ocurrido en Vallejera de Riofrío, a las 13:21 horas, por el accidente en la autovía A-66, en el km 406, sentido Salamanca. Tras colisionar un camión y un turismo ha resultado herida una mujer ocupante del coche. La víctima no podía abandonarlo por su propio pie, según los alertantes, por lo que se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.

