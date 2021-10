Madrugada ‘movida’ en Salamanca: conducciones temerarias, robo de móviles y caída desde 3 metros

Madrugada ‘toledana’ la que ha vivido este domingo la ciudad de Salamanca. Ha habido de todo: detenidos por robos, conducciones temerarias, una caída desde tres metros de altura y hasta la detención por atentado a la autoridad de un joven que se empeñó en pagar en efectivo una multa.

Según informan fuentes municipales, el rosario de sucesos en los que ha intervenido la Policía Local arrancó a la 1:00 horas. Un conductor pretendía salir desde la calle Cañizal hasta Compañía (zona peatonal), pero al ver un vehículo policial dio marcha atrás por la calle hasta Tahonas Viejas y bajó hasta la calle Ancha sin hacer caso a luces y sirenas. En el cruce con la calle Ancha no hizo el correspondiente stop e impactó con un vehículo del Ayuntamiento del servicio de alumbrado público. No hubo heridos y el conductor dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas. Simplemente se asustó y huyó. Fue sancionado por conducción temeraria y por no obedecer a los agentes.

A esa misma hora se produjo otro suceso por conducción temeraria. Un vehículo dañó a tres turismos y un contenedor en la calle Eduardo Lozano Lardet.

Una hora y media después, a las 2:30, un joven fue detenido por atentado a la autoridad y desobediencia grave. Los agentes de la Policía Local lo ‘cazaron’ orinando en un árbol de la calle Bermejeros. En un primer momento huyó, pero paró al llegar a la Gran Vía. Los policías lo identificaron y sancionaron. El joven se empeñó en pagar en efectivo en ese momento, pero los agentes le explicaron que en Salamanca no se sigue ese protocolo. Insistió e incluso persiguió a los agentes sin guardar la distancia de seguridad. Se le volvió a pedir que abandonara el lugar pero insistió de forma más acalorada y acabó detenido.

A las 3:00 horas una persona resultó herida al precipitarse desde el muro anexo a la glorieta de Brujas junto al paso de peatones.

Y por último a las 6:00 horas, una persona fue detenida por sustracción de teléfonos móviles. Todo comenzó cuando los agentes pararon a un coche con 3 jóvenes que se saltó un semáforo en la avenida de Mirat. Los policías comprobaron que habían estado involucrados en hurtos de móviles y dos fueron identificados por Policía Nacional, pero un tercero huyó y presuntamente estaba en el coche parado. En la guantera los agentes localizaron los móviles y unas llaves. Al no poder justificar su procedencia ni demostrar que eran suyos desbloqueándolos, fue detenido.