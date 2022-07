Le piden 14 años de prisión por dos fugas de película, la última borracho

Entonces se inició una temeraria persecución por la carretera CL-510. A pesar de que varias patrullas le seguían en todo momento con las señales acústicas y luminosas, el conductor continuó con su marcha a toda velocidad y haciendo caso omiso a las normas de circulación, teniendo incluso un conductor que dar un volantazo para evitar colisionar con él. El temerario conductor se metió entonces en la urbanización El Encinar (Terradillos), donde dejó el coche y siguió a pie tratando de ocultarse en una casa, a la que no llegó a entrar porque no se lo permitió su titular y fue arrestado por los agentes. En el momento en el que fue arrestado fue sometido al test de alcoholemia, en la que arrojó un resultado de 0,90 mg/l en la primera prueba y 0,94 mg/l en la segunda.

En su huida y ante la gravedad de la situación, los policías dispararon hacia las ruedas para que frenara, aunque no lo consiguieron y se dio a la fuga. De hecho, indica el escrito de calificación provisional, llegó a gran velocidad hasta Arapiles donde se topó con un coche del Instituto Armado, obligando incluso a un guardia a apartarse para no ser arrollado. Se le perdió la pista pero unas horas después se entregó y fue arrestado, aunque quedó en libertad provisional.

Cuando fue arrestado en febrero, S.A.C.M. aseguró que como los agentes no iban uniformados no sabía que eran policías y que al oír las detonaciones se asustó. Alegó que es panadero y que estaba en San José porque iba a entregar la mercancía en kioscos de la zona, no a vender droga como sospechó inicialmente la Policía. La segunda detención repitió que había salido corriendo porque se asustó y a preguntas del juez de cómo era posible que no se hubiera dado cuenta que la Guardia Civil le perseguía manifestó: “Ellos iban detrás y yo miro para adelante cuando conduzco”.