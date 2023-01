Investigan el paradero de otra menor desaparecida en Salamanca

Horas después de que apareciese sana y salva la mujer de 48 que desapareció en el barrio de San José, la Policía Nacional está investigando y haciendo las gestiones necesarias tras la denuncia de una madre por la desaparición de su hija, una menor de 14 años de origen español, vecina de la zona del Parador y que responde al nombre de Rocío Pérez Delgado.

Se ha compartido por redes sociales una foto con sus características físicas y con la fecha desde que no se tiene constancia de su paradero, el pasado 11 de enero. Según fuentes consultadas por LA GACETA, no es la primera vez que se denuncia su desaparición, aunque en las ocasiones anteriores no estuvo fuera más de 24 horas.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles cuando la madre acompaño a su hija a unas clases de baile en la zona de Van Dyck. La progenitora dejó a la menor a unos metros del local pero esta nunca entró a la actividad. En ese momento estaba vestida completamente de negro, con unas zapatillas nike de color negras y sudadera y pantalones del mismo color.

La menor portaba el teléfono y el bonobus en el momento de la desaparición. Eva, madre de la menor, ha aclarado angustiosa que: “yo como madre pienso que le puede haber pasado cualquier cosa”

Este es el tercer caso en lo que va de año de desaparecidos en Salamanca, después de que esta semana se denunciase la desaparición de una mujer marroquí desaparecida en la capital charra y encontrada sana y salva. El otro caso corresponde a una menor que también apareció a las horas.