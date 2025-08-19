Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un helicóptero bombardero, durante la tareas de extinción de uno de los incendios declarados en la Comunidad. E. P.

Los incendios asedian Castilla y León con 29 focos activos y desalojos masivos

León y Zamora concentran la mayor gravedad, con fuegos descontrolados que han obligado a evacuar a miles de personas, mientras el viento y el humo dificultan las labores de extinción

E. P.

Valladolid

Martes, 19 de agosto 2025, 09:48

Castilla y León afronta una jornada crítica con 29 incendios forestales activos, de los cuales diez presentan un Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, uno en Zamora y nueve en León, la provincia más castigada. Otros nueve se encuentran en nivel 1 y diez en nivel 0, repartidos por distintas provincias. La situación ha obligado a nuevos desalojos de localidades enteras ante el avance incontrolado de las llamas.

En León, el incendio de Anllares del Sil, en la comarca de El Bierzo, empeoró durante la noche y obligó a evacuar a los vecinos de Faro, Cariseda, Peranzanes, Trascastro, Chano, Guímara y Argayo del Sil. En total, más de 500 personas fueron trasladadas a Fabero del Bierzo.

La situación es igualmente complicada en Zamora, donde el fuego declarado en Porto el 14 de agosto sigue fuera de control. Su avance forzó la evacuación de miles de vecinos de una decena de localidades del entorno del Lago de Sanabria, incluidos 65 menores de un campamento. Las autoridades advierten de la dificultad de trabajar con medios aéreos debido al humo y las fuertes rachas de viento que superan los 20 km/h.

El temor también se extendió a Salamanca, donde el fuego de Jarilla, procedente de Cáceres, entró finalmente en Castilla y León y se encuentra ya en la Sierra de Candelario. Este incendio permanece en nivel 1, con varios equipos desplegados.

Según el último parte oficial de la plataforma INFOCAL, nueve de los 10 incendios de nivel 2 se concentran en León, con focos en Fasgar, Llamas de Cabrera, Yeres —que llegó a amenazar a Las Médulas—, Paradiña, Barniedo de la Reina, Caín de Valdeón y Gestoso. En Zamora, el de Porto sigue siendo el más grave.

Además, permanecen activos nueve fuegos de nivel 1 y una decena de menor intensidad, lo que dibuja un escenario de máxima tensión en gran parte del territorio.

