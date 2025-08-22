El incendio de Jarilla se estabiliza tras arrasar 17.300 hectáreas y los evacuados regresan a sus hogares La Junta de Extremadura rebaja el nivel de emergencia y destaca la coordinación ejemplar entre instituciones y vecinos tras 11 días de lucha contra el fuego

E. P. La Granja (Cáceres) Viernes, 22 de agosto 2025, 11:53

El incendio declarado en Jarilla (Cáceres), que ha calcinado 17.300 hectáreas y alcanzado un perímetro de 170 kilómetros, se encuentra estabilizado. A lo largo de este viernes, 22 de agosto, las familias evacuadas han comenzado a regresar a sus viviendas.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha informado tras la reunión del Cecopi de las medidas adoptadas. Entre ellas, el paso de la situación operativa 2 del Plan Infocaex, que afectaba a toda Extremadura, a un nivel 2 restringido únicamente al incendio de Jarilla hasta las 18:00 horas, momento en que descenderá automáticamente a nivel 1.

Los vecinos de la zona periurbana de Hervás podrán regresar a sus casas desde las 17:00 horas, mientras que los habitantes de viviendas aisladas en Jerte, Tornavacas, Cabezuela del Valle y Navaconcejo ya han podido hacerlo. Además, desde las 21:00 horas reabrirán el Puerto de Honduras y la carretera del Iryda.

Aunque persisten algunos puntos calientes en el noroeste, más de 200 efectivos y seis medios aéreos trabajan para sofocarlos. Hasta el relevo operativo previsto a las 18:00 horas, seguirán colaborando la UME y un contingente alemán, tras lo cual permanecerán únicamente los equipos del Infoex.

Bautista ha expresado su orgullo por la respuesta conjunta de instituciones, medios de extinción, comunidades autónomas, Gobierno de España y ciudadanía, subrayando que no se han lamentado víctimas humanas a pesar de la gravedad del fuego y la simultaneidad de otros incendios en la región.

El consejero ha agradecido la labor de bomberos, Protección Civil, Guardia Civil, Cruz Roja, psicólogos, trabajadores sociales, alcaldes, medios de comunicación y todas las autonomías que prestaron apoyo. «Lo hemos conseguido como pueblo, no como gobiernos ni partidos», ha enfatizado, destacando la unidad y la gratitud mostrada por la sociedad extremeña.