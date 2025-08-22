Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista del incendio, en Jerte, Cáceres. E. P.

El incendio de Jarilla se estabiliza tras arrasar 17.300 hectáreas y los evacuados regresan a sus hogares

La Junta de Extremadura rebaja el nivel de emergencia y destaca la coordinación ejemplar entre instituciones y vecinos tras 11 días de lucha contra el fuego

E. P.

La Granja (Cáceres)

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:53

El incendio declarado en Jarilla (Cáceres), que ha calcinado 17.300 hectáreas y alcanzado un perímetro de 170 kilómetros, se encuentra estabilizado. A lo largo de este viernes, 22 de agosto, las familias evacuadas han comenzado a regresar a sus viviendas.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha informado tras la reunión del Cecopi de las medidas adoptadas. Entre ellas, el paso de la situación operativa 2 del Plan Infocaex, que afectaba a toda Extremadura, a un nivel 2 restringido únicamente al incendio de Jarilla hasta las 18:00 horas, momento en que descenderá automáticamente a nivel 1.

Los vecinos de la zona periurbana de Hervás podrán regresar a sus casas desde las 17:00 horas, mientras que los habitantes de viviendas aisladas en Jerte, Tornavacas, Cabezuela del Valle y Navaconcejo ya han podido hacerlo. Además, desde las 21:00 horas reabrirán el Puerto de Honduras y la carretera del Iryda.

Aunque persisten algunos puntos calientes en el noroeste, más de 200 efectivos y seis medios aéreos trabajan para sofocarlos. Hasta el relevo operativo previsto a las 18:00 horas, seguirán colaborando la UME y un contingente alemán, tras lo cual permanecerán únicamente los equipos del Infoex.

Bautista ha expresado su orgullo por la respuesta conjunta de instituciones, medios de extinción, comunidades autónomas, Gobierno de España y ciudadanía, subrayando que no se han lamentado víctimas humanas a pesar de la gravedad del fuego y la simultaneidad de otros incendios en la región.

El consejero ha agradecido la labor de bomberos, Protección Civil, Guardia Civil, Cruz Roja, psicólogos, trabajadores sociales, alcaldes, medios de comunicación y todas las autonomías que prestaron apoyo. «Lo hemos conseguido como pueblo, no como gobiernos ni partidos», ha enfatizado, destacando la unidad y la gratitud mostrada por la sociedad extremeña.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El bar de barrio con legado familiar que todo el mundo conoce: «Hay que estar a la altura de lo que nos dejaron nuestros padres»
  2. 2 Detenida por agredir a un policía durante un altercado en la Seguridad Social y se rebela mostrando los pechos en calabozos
  3. 3 Cinco localidades de Salamanca, con derecho a ayudas de la Junta por los incendios
  4. 4 El fracaso de las «cabras bombero»
  5. 5 El Instituto de Biología Funcional ficha a un investigador de primer nivel que creará en Salamanca una herramienta única en Europa
  6. 6 Un joven resulta herido al colisionar con su patinete con un turismo en Santa Marta de Tormes
  7. 7 Jorge Rey ya avisa de lo que se avecina tras la ola de calor y los incendios: «Se ven manchas azules y rojas...»
  8. 8 Fernando Castaño, nuevo alcalde de Santibáñez de la Sierra tras prosperar la moción de censura contra Elena Nieto
  9. 9 Peñaranda aplaza el espectáculo de fuego y música por la alerta extrema por incendios
  10. 10 Cipérez se estremece de «pena y orgullo»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El incendio de Jarilla se estabiliza tras arrasar 17.300 hectáreas y los evacuados regresan a sus hogares

El incendio de Jarilla se estabiliza tras arrasar 17.300 hectáreas y los evacuados regresan a sus hogares