Una ambulancia, circulando por una autovía de Salamanca. ARCHIVO

Herido tras perder el control de su coche y chocar contra una farola en pleno casco urbano de Ciudad Rodrigo

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 16:31 horas

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Lunes, 11 de agosto 2025, 17:07

Un hombre de 56 años ha resultado herido tras salirse de la carretera en pleno casco urbano de Ciudad Rodrigo.

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 16:31 horas, por medio de una llamada en la que se alertaba de que un hombre precisaba de atención sanitaria tras haber perdido el control de su vehículo en plena Avenida de Salamanca del municipio, a la altura del número 71. Automáticamente, la sala de operaciones del 112 desplazaba hasta el lugar del siniestro a la Policía Local y a la Guardia Civil, además de a Emergencias Sanitarias, que, a su vez, movilizaba hasta el lugar a una ambulancia de soporte vital básico para atender al herido in situ. Además, a apetición de la Policía Local, se ha avisado a los Bomberos para asegurar una farola contra la que ha chocado el vehículo y para controlar un derrame de combustible.

Por el momento, se desconoce si el afectado ha precisado de traslado al Hospital.

