Herido un hombre tras salirse de la vía con su furgoneta en Castellanos de Moriscos Se aquejaba de un dolor en la zona del pecho

La Gaceta Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:17

Un hombre ha resultado herido tras una salida de vía de su furgoneta contra la mediana en la A-62, a la altura del kilómetro 229 sentido Burgos, en Castellanos de Moriscos.

El 112 recibió el aviso a las 19.05 horas y hasta el lugar acudió Guardia Civil de Tráfico que solicitó asistencia. Fue por ello que Sacyl envió un ambulancia para atender al herido.