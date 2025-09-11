Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de una ambulancia de servicio por las calles de Salamanca. LAYA

Herido un hombre tras salirse de la vía con su furgoneta en Castellanos de Moriscos

Se aquejaba de un dolor en la zona del pecho

La Gaceta

Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:17

Un hombre ha resultado herido tras una salida de vía de su furgoneta contra la mediana en la A-62, a la altura del kilómetro 229 sentido Burgos, en Castellanos de Moriscos.

El 112 recibió el aviso a las 19.05 horas y hasta el lugar acudió Guardia Civil de Tráfico que solicitó asistencia. Fue por ello que Sacyl envió un ambulancia para atender al herido.

