Herida una mujer de 69 años tras salirse de la vía con su vehículo en la A-62 La mujer presentaba una brecha en la cabeza y fue trasladada al Hospital en ambulancia

Alejandro Sardón Salamanca Jueves, 7 de agosto 2025, 12:13 | Actualizado 13:34h. Comenta Compartir

Una mujer de 69 años ha resultado herida tras salirse de la vía con su turismo en la autovía A-62. La conductora, que se encontraba consciente, presenta una brecha sangrante en la cabeza.

El suceso ha ocurrido sobre las 11:40 de la mañana de este jueves, en el kilómetro 240 de la autovía A-62, a la altura de la salida hacia Villamayor. Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl han acudido hasta el lugar de los hechos y posteriormente ha sido trasladada en ambulancia hasta el Hospital.

Temas

Tráfico

Sucesos