Herida una mujer tras ser atropellada al bajarse de su coche en María Auxiliadora

Elena Martín Salamanca Lunes, 11 de agosto 2025, 19:29

Una mujer de 56 años ha resultado herida tras ser atropellada en la calle María Auxiliadora.

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 19:03 horas de la tarde de este lunes, 11 de agosto, por medio de una llamada en la que se alertaba de que una mujer había sido golpeada por un turismo cuando se bajaba del suyo propio, resultando herida en una pierna. Automáticamente, la sala del 112 desplazaba hasta el lugar a la Policía Local, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias, que desplzaba a una ambulancia de soporte vital básico para atender a la afectada.

Por el momento, se desconoce si ha precisado de traslado al Hospital.