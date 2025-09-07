Herida una mujer en una colisión entre un turismo y una furgoneta en Pizarrales El choque ha ocurrido en la calle Luis Sala Balust, en el cruce con Arquitecto Repullés

Una colisión entre un turismo y una furgoneta ocurrida en la mañana de este domingo en Salamanca se ha saldado con una mujer atendida por los servicios sanitarios.

Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido el aviso del siniestro sobre las 10:39 horas en la calle Luis Sala Balust, en el cruce con Arquitecto Repullés, en Pizarrales. En un primer momento no se registraron heridos, aunque a los pocos minutos, sobre las 10:56 horas, la Policía Local ha solicitado asistencia sanitaria para una mujer de 30 años que presentaba dolor en el costado tras el despliegue del airbag.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de Emergencias Sanitarias para atender a la víctima, que finalmente ha resultado herida leve. Tanto la Policía Local como los servicios de emergencias han coordinado la intervención en el punto del accidente, que no ha ocasionado mayores incidentes en el tráfico.