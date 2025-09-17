Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del pico Gilbo con un agente de la Guardia Civil buscando al hombre. GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil localiza sin vida el cuerpo de un montañero desaparecido en un pico de Riaño

El hombre tenía 68 años y la búsqueda se centró en el pico Gilbo

E.P.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:25

La Guardia Civil ha localizado el cuerpo del montañero al que se buscaba en el entorno del pico Gilbo, en Riaño (León), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Pasadas las 18.00 horas, la Guardia Civil ha informado de la localización del cuerpo del montañero en las inmediaciones del pico Gilbo, donde se le buscaba, tras lo que el helicóptero del Instituto armado ha procedido a su rescate y traslado a Riaño.

El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León coordinaba la búsqueda del montañero, de quien no se tiene noticias desde ayer por la mañana en los alrededores del pico Gilbo, en Riaño (León).

El dispositivo se inició a partir de las 10.29 horas, cuando la Guardia Civil de León ha contactado con la sala de operaciones del 112 Castilla y León para informar de la activación de un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar al montañero, cuya desaparición les había comunicado su familia tras no conseguir contactar con él desde la mañana del martes.

La búsqueda se centraba en una zona de montaña entre los picos Gilbo y Cueto Cabrón y en ella ha participado el helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León junto con agentes de montaña de la Guardia Civil y uno de sus helicópteros.

La Guardia Civil localiza sin vida el cuerpo de un montañero desaparecido en un pico de Riaño