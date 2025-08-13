La Guardia Civil investiga a un hombre como presunto autor de un incendio forestal en León Podría haber provocado el fuego con una bengala

E.P. Miércoles, 13 de agosto 2025, 17:03

La Comandancia de la Guardia Civil de León ha procedido a la investigación de un varón de 58 años de edad como presunto autor de un incendio forestal por imprudencia grave tras haber lanzado una bengala durante una verbena celebrada en la localidad de Filiel, término municipal de Lucillo (León), y haber provocado un fuego que quemó dos hectáreas de matorral y arbolado.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de agosto a las 01.50 horas, durante la celebración de una verbena celebrada en la mencionada localidad, cuando el ahora investigado lanzó una bengala/cohete que provocó el inicio del incendio, el cual pudo ser extinguido, aunque se acercó «peligrosamente» a las proximidades de la localidad, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado recogido por Europa Press.

Las gestiones practicadas han dado como resultado la instrucción de las correspondientes diligencias penales contra esta persona por provocar, supuestamente, el incendio forestal.

El atestado fue remitido al Juzgado de Instrucción de Guardia de Astorga (León), así como a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Área de Ponferrada.