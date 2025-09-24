Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de un agente de la Guardia Civil de espaldas. E.P.

La Guardia Civil halla sin vida el cuerpo de un anciano desaparecido en Tábara

Salió de la residencia cuando fue visto por última vez

La Gaceta

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:27

La Guardia Civil ha localizado este miércoles el cuerpo sin vida de Manuel, un octogenario que había desaparecido durante la tarde de este pasado martes -alrededor de las 20.30 horas-, tras salir de la residencia donde se encontraba.

Desde la propia residencia se dio el aviso de su ausencia y se puso en marcha un dispositivo para localizarlo. Un hallazgo que, según Subdelegación de Gobierno, fue gracias a un agente que se encontraba fuera de servicio, aunque formaba parte del operativo.

