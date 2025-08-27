La Guardia Civil auxilia a una persona que sufrió el ataque de avispas asiáticas en El Payo
La herida era alérgica a las picaduras
La Gaceta
Ciudad Rodrigo
Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:26
La Guardia Civil ha tenido que intervenir este miércoles en un operativo de búsqueda para auxiliar a una persona que había sufrido un ataque de tres avispas asiáticas, del cual era alérgica.
Los propios agentes de la benemérita finalizaron el rescate a las 20.20 horas después de localizar a la víctima tanto agentes de Ciudad Rodrigo como el SEPRONA. Tras la batida, fue trasladado hasta los servicios médicos.
