Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una dotación de los Bomberos de la Diputación, presente en el lugar.
Una dotación de los Bomberos de la Diputación, presente en el lugar. FOTOS Y VÍDEO: TEL

Gran movilización por un incendio declarado en una vivienda de la calle del Jerte de Béjar

El aviso se ha registrado sobre las 11:00 horas de la mañana de este jueves

TEL

Béjar

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:12

Un incendio declarado en una vivienda ubicada en el número 5 de la calle del Jerte, en Béjar, ha movilizado a los Bomberos de la Diputación de Salamanca en la mañana de este jueves, 18 de septiembre.

Automáticamente, tras recibir el aviso en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León, se han movilizado hasta el lugar dos dotaciones, una patrulla de la Policía Local y otra patrulla de la Policía Nacional.

Tal y como ha podido saber LA GACETA, las llamas se habrían producido por un problema originado en una campana extractora de una cocina. En el interior de la vivienda, se encontraba una mujer, quien ha podido salir por su propio pie de la misma. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales, aunque todavía se desconoce si los hay materiales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se entrega el sospechoso de atropellar a una pareja en Gran Vía y abandonar el coche en Tejares
  2. 2 El entrañable pueblo de Castilla y León que dejó una huella imborrable en Begoña Gómez
  3. 3 La primera baja en los carteles de la Feria de Salamanca
  4. 4 No pierdas el tiempo: esta es la única forma de conseguir trabajo en Mercadona
  5. 5 Justo Hernández: «Ahora me vuelve loco pensar cómo se puede superar a Buenasuerte»
  6. 6 La Guardia Civil frustra en Navacarros el transporte de 76 kilos de hachís listos para distribuir
  7. 7 Las 100 velas de Transi con una memoria prodigiosa: «Cose, borda, lee novelas...»
  8. 8 Prisión para el joven detenido en Navacarros con dos mochilas cargadas de hachís
  9. 9 Mario Simón, nuevo técnico de Unionistas
  10. 10 Expertos analizan en Salamanca el papel de Franco: «Era un embustero»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Gran movilización por un incendio declarado en una vivienda de la calle del Jerte de Béjar