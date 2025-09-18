Gran movilización por un incendio declarado en una vivienda de la calle del Jerte de Béjar El aviso se ha registrado sobre las 11:00 horas de la mañana de este jueves

Béjar Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:12

Un incendio declarado en una vivienda ubicada en el número 5 de la calle del Jerte, en Béjar, ha movilizado a los Bomberos de la Diputación de Salamanca en la mañana de este jueves, 18 de septiembre.

Automáticamente, tras recibir el aviso en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León, se han movilizado hasta el lugar dos dotaciones, una patrulla de la Policía Local y otra patrulla de la Policía Nacional.

Tal y como ha podido saber LA GACETA, las llamas se habrían producido por un problema originado en una campana extractora de una cocina. En el interior de la vivienda, se encontraba una mujer, quien ha podido salir por su propio pie de la misma. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales, aunque todavía se desconoce si los hay materiales.