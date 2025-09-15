Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista aérea del puente Sánchez Fabrés, en Salas Bajas.

La Fiscalía acusa a un hombre de golpear a un conductor con una llave tras una discusión de tráfico en el puente de Salas Bajas

El agredido tuvo que recibir puntos de sutura en la cabeza y tardó siete días en curar las heridas. El Ministerio Público pide al acusado 2 años y 3 meses de prisión y 525 euros de indemnización

M. C.

SALAMANCA

Lunes, 15 de septiembre 2025, 06:15

La violencia tras un incidente de tráfico acabará este miércoles, día 17, en los Juzgados de Colón. El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca ha señalado para ese día la audiencia preliminar en la causa seguida contra J.M.M.S., acusado de atacar a un conductor con una llave tras una disputa en el puente de Salas Bajas. La Fiscalía reclama inicialmente para él dos años y tres meses de prisión y el pago de 525 euros de indemnización al perjudicado.

Los hechos se remontan al 17 de abril de 2024, sobre las 19:00 horas, cuando el acusado viajaba como acompañante en un vehículo. Según relata el Ministerio Fiscal en sus conclusiones provisionales, se produjo entonces un percance con otro coche en la zona de Salas Bajas.

Cuando quedaron detenidos ante un semáforo, el acusado se apeó del coche con una llave en la mano y se dirigió hacia el conductor del otro vehículo, al que golpeó en dos ocasione. Uno de los impactos alcanzó la zona malar de la cara y el otro la parte retroauricular de la cabeza.

La agresión provocó lesiones que obligaron al afectado a recibir puntos de sutura. El informe médico recoge que las heridas tardaron siete días en curar.

Por estos hechos, la Fiscalía califica lo ocurrido como un delito de lesiones y solicita que se imponga una condena al acusado de dos años y tres meses de prisión, además del abono de 525 euros para el perjudicado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las 51 nuevas rutas de autobús gratuitas en la provincia desde este lunes
  2. 2 Espectacular accidente junto a la rotonda del Pirulí: un coche choca contra un árbol y una señal y acaba en la isleta
  3. 3 Tres personas atropelladas, entre ellas un niño, en Padre Ignacio Ellacuría
  4. 4 Marlaska deja sin médicos a la cárcel de Topas y recurre de forma irregular a Primaria
  5. 5 Europe llega a Salamanca: una cuenta atrás de casi 40 años
  6. 6 Los goles de Servetti premian el tesón del Salamanca UDS (2-0)
  7. 7 Fans de todas las edades y lugares para ver a Europe: «Donde vayan ellos voy yo»
  8. 8 El centro de Salamanca, escenario de cuatro agresiones en plena calle en apenas una semana
  9. 9 Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este domingo 14 de septiembre
  10. 10 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 14 de septiembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La Fiscalía acusa a un hombre de golpear a un conductor con una llave tras una discusión de tráfico en el puente de Salas Bajas

La Fiscalía acusa a un hombre de golpear a un conductor con una llave tras una discusión de tráfico en el puente de Salas Bajas