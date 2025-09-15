La Fiscalía acusa a un hombre de golpear a un conductor con una llave tras una discusión de tráfico en el puente de Salas Bajas El agredido tuvo que recibir puntos de sutura en la cabeza y tardó siete días en curar las heridas. El Ministerio Público pide al acusado 2 años y 3 meses de prisión y 525 euros de indemnización

La violencia tras un incidente de tráfico acabará este miércoles, día 17, en los Juzgados de Colón. El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca ha señalado para ese día la audiencia preliminar en la causa seguida contra J.M.M.S., acusado de atacar a un conductor con una llave tras una disputa en el puente de Salas Bajas. La Fiscalía reclama inicialmente para él dos años y tres meses de prisión y el pago de 525 euros de indemnización al perjudicado.

Los hechos se remontan al 17 de abril de 2024, sobre las 19:00 horas, cuando el acusado viajaba como acompañante en un vehículo. Según relata el Ministerio Fiscal en sus conclusiones provisionales, se produjo entonces un percance con otro coche en la zona de Salas Bajas.

Cuando quedaron detenidos ante un semáforo, el acusado se apeó del coche con una llave en la mano y se dirigió hacia el conductor del otro vehículo, al que golpeó en dos ocasione. Uno de los impactos alcanzó la zona malar de la cara y el otro la parte retroauricular de la cabeza.

La agresión provocó lesiones que obligaron al afectado a recibir puntos de sutura. El informe médico recoge que las heridas tardaron siete días en curar.

Por estos hechos, la Fiscalía califica lo ocurrido como un delito de lesiones y solicita que se imponga una condena al acusado de dos años y tres meses de prisión, además del abono de 525 euros para el perjudicado.