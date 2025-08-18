Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia del Servicio de Emergencias de Castilla y León. E. P.

Fallece un hombre en un accidente entre dos turismos en la A-50 a su paso por Ávila

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 23:48 horas de la noche de este domingo, 18 de agosto

La Gaceta

Lunes, 18 de agosto 2025, 08:36

Un varón ha perdido la vida en un accidente de tráfico registrado en la noche de este domingo, 17 de agosto, en el kilómetro 1 de la autovía A-50, en el término municipal de Ávila.

Según ha informado el Centro de Emergencias de Castilla y León, varias llamadas alertaron a las 23:48 horas de la colisión entre dos turismos, solicitando asistencia sanitaria para, al menos, un herido.

Hasta el lugar del siniestro, se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Ávila y los servicios sanitarios de Emergencias Sacyl, que enviaron una UVI móvil.

El personal médico solo pudo confirmar el fallecimiento de un varón, del que por el momento no han trascendido más datos de filiación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio en Jarilla no para de avanzar y pone en alerta a Salamanca: ya está a 7 kilómetros del límite con Castilla y León
  2. 2 El incendio en Cipérez alcanza las 10.500 hectáreas calcinadas y es el más grande de la historia de Salamanca
  3. 3 Localizado el hombre de 77 años desaparecido en Barbalos tras una intensa búsqueda nocturna
  4. 4 El «milagro» de las ovejas: «Tengo que aprovechar las placas solares»
  5. 5 «Te levantas, miras el bolsillo y no hay nada»
  6. 6 Permiten el realojo en la zona de Cipérez y el incendio baja a nivel 1
  7. 7 Salamanca va volviendo poco a poco a la normalidad tras el desalojo de 500 vecinos por los incendios: realojados los de Cerezal de Puertas
  8. 8 Calidad del aire desfavorable en la capital por el humo de los incendios
  9. 9 Mañueco pide a Sánchez que active los Ingenieros de Salamanca mientras los agricultores hacen cortafuegos
  10. 10 El modelo de ayuda social del Estado enquista la indigencia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Fallece un hombre en un accidente entre dos turismos en la A-50 a su paso por Ávila

Fallece un hombre en un accidente entre dos turismos en la A-50 a su paso por Ávila