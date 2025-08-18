Fallece un hombre en un accidente entre dos turismos en la A-50 a su paso por Ávila El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 23:48 horas de la noche de este domingo, 18 de agosto

Una ambulancia del Servicio de Emergencias de Castilla y León.

La Gaceta Lunes, 18 de agosto 2025, 08:36 Comenta Compartir

Un varón ha perdido la vida en un accidente de tráfico registrado en la noche de este domingo, 17 de agosto, en el kilómetro 1 de la autovía A-50, en el término municipal de Ávila.

Según ha informado el Centro de Emergencias de Castilla y León, varias llamadas alertaron a las 23:48 horas de la colisión entre dos turismos, solicitando asistencia sanitaria para, al menos, un herido.

Hasta el lugar del siniestro, se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local de Ávila y los servicios sanitarios de Emergencias Sacyl, que enviaron una UVI móvil.

El personal médico solo pudo confirmar el fallecimiento de un varón, del que por el momento no han trascendido más datos de filiación.