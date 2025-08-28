Evacuado en helicóptero al Hospital de Salamanca un motorista herido tras un accidente en Ávila
El suceso se ha producido a las 10.03 horas en El Barraco
E.P.
Jueves, 28 de agosto 2025, 17:16
Un motorista ha resultado herido y ha precisado su evacuación en un helicóptero medicalizado tras sufrir un accidente de tráfico en El Barraco (Ávila), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.
El suceso se ha producido minutos antes de las 10.03 horas, cuando se ha avisado al 112 de un accidente de moto en el kilómetro 119 de la N-403, en El Barraco (Ávila), donde había resultado herido un motorista.
Tras el aviso, se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado, que ha evacuado al herido al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.