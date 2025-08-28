Evacuado en helicóptero al Hospital de Salamanca un motorista herido tras un accidente en Ávila El suceso se ha producido a las 10.03 horas en El Barraco

E.P. Jueves, 28 de agosto 2025, 17:16 Comenta Compartir

Un motorista ha resultado herido y ha precisado su evacuación en un helicóptero medicalizado tras sufrir un accidente de tráfico en El Barraco (Ávila), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 10.03 horas, cuando se ha avisado al 112 de un accidente de moto en el kilómetro 119 de la N-403, en El Barraco (Ávila), donde había resultado herido un motorista.

Tras el aviso, se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl, que ha movilizado un helicóptero medicalizado, que ha evacuado al herido al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.