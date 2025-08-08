Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Intervención de los Bomberos de Salamanca en el Paseo del Rollo. E. M.

Un enjambre de avispas moviliza a los Bomberos hasta el Paseo del Rollo

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 15:12 horas de la tarde de este viernes, 8 de agosto

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Viernes, 8 de agosto 2025, 16:40

Una dotación de los Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca se ha desplazado en la tarde de este viernes, 8 de agosto, hasta el Paseo del Rollo tras recibir un aviso mediante el cual se solicitaba la erradicación de un emjambre de avispas de la fachada de un edificio.

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 15:12 horas y, automáticamente, la sala de operaciones del 112 desplazaba hasta el lugar, a la altura del número 75, a una dotación, además de a una patrulla de la Policía Local para regular el tráfico en la zona.

Un enjambre de avispas moviliza a los Bomberos hasta el Paseo del Rollo