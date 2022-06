En prisión la falsa maltratada acusada de engatusar y desvalijar a seis salmantinos

M.D.E.B., la mujer que fingía ser maltratada e incluso coordinadora de una asociación contra la violencia de género en Castilla y León ya está presa. Tras la orden dictada de búsqueda, captura e ingreso en prisión a finales de mayo al no haber comparecido a un juicio contra ella, fue localizada y detenida, de manera que el pasado día 4 ingresó en prisión a la espera de tres juicios por similares hechos. Según informan fuentes del caso a LA GACETA, los Juzgados de lo Penal 1 y 2 han señalado las tres vistas orales para esta semana, el miércoles y el jueves, pero la mujer tiene aún otras causas pendientes.

La acusada, natural de Valencia y de 51 años, llegó a ofrecer trabajo a uno de los varones que la acogió en su casa

Los primeros hechos se remontan a finales de 2017. Según relata el Ministerio Fiscal en su calificación provisional, en el mes de diciembre, M.D.E.B. conoció a través de la red social Badoo a un hombre con el que comenzó a chatear y al que dijo que era una mujer maltratada y no tenía dónde ir. Este le dejó que pasara la noche en su casa. Tras pernoctar en el domicilio, la mujer se marchó llevándose consigo 600 euros en metálico, dos anillos de oro y un ordenador portátil, entre otras cosas.

Al día siguiente, hizo lo mismo con otro varón. Le dijo que era víctima de violencia machista y que gestionaba alojamientos para maltratadas y se fue a vivir con él una temporada. Pasado un tiempo, el hombre desconfió de ella y aprovechando que había abandonado unos días la vivienda, cambió la cerradura de la puerta con la intención de que no volviera a su casa. No obstante, regresó y cuando comprobó que no podía abrir la puerta, rompió el bombín, accedió al interior y se apoderó de 10.000 euros, un teléfono móvil, una cartera y otras posesiones del perjudicado.

Los dos hechos habrían tenido lugar en Salamanca capital, mientras que un tercero, en el que empleó al parecer el mismo modus operandi, ocurrió en Navalmoral de la Mata (Cáceres).

En este caso, tras marcharse igualmente de la casa del perjudicado, según la Fiscalía, utilizó su DNI para vender parte de las alhajas sustraídas anteriormente. Durante un registro en un hotel de la provincia de Salamanca, donde la mujer se alojó tras todo ello, se pudo recuperar el resto del botín.

M.D.E.B. se enfrentará el jueves a seis años y medio de cárcel por estos hechos. Tan solo un día antes, el miércoles, se celebrarán otros dos juicios contra ella en los que la Fiscalía le pide quince meses de prisión en uno de ellos y dos años en el otro.

En el primero se juzgarán hechos ocurridos en 2018. relata el Ministerio Fiscal que tras conocer a otro hombre con el mismo método, consiguió irse a vivir con él. En este caso no solo le dijo que era coordinadora regional para el 016, sino también que estaba haciendo labores de contratación de personal y le llegó a ofrecer trabajo. El 18 de abril de ese año, cuando el varón regresó a casa, comprobó que varias cajas que contenían joyas estaban vacías, alhajas tasadas en 1.850 euros y que pudieron ser recuperadas en un establecimiento de compraventa.

La Fiscalía le acusa por este hecho de un delito de hurto con la agravante de abuso de confianza y le pide quince meses de cárcel.

También el miércoles, la mujer será juzgada por otros dos asuntos registrados en agosto y septiembre de 2019 en Santa Marta y en Salamanca. En el primer caso y con similar modus operandi, se apropió de la documentación de una vecina con la que contrató cuatro líneas de teléfono móvil, además de sustraer el terminal y un set de maquillaje.

En el segundo, en Salamanca capital, embaucó a otro varón para que la acogiera en su casa y el afectado reclama ahora 2.000 euros por los gastos en comida, medicamentos y vestuario de la mujer que él había costeado.

Posteriormente, la mujer se personó en otro domicilio de la capital, engañó a su morador bajo el pretexto de que antes había estado con el otro varón -al que al parecer conocía la víctima-y le pidió pasar la noche en su domicilio, aprovechando en este caso para apoderarse de varias joyas que vendió en un compraventa por 136 euros.

La Fiscalía de Salamanca le acusa por estos hechos de un delito continuado de hurto y otro delito continuado de estafa y le pide por cada uno un año de prisión.