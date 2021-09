El ‘pistolero’ de Garrido: “Jamás he disparado a nadie. En el pasado tuve lagunas de memoria”

“Jamás he disparado a nadie. En el pasado tuve lagunas de memoria”. Esas son las palabras pronunciadas por Emilio D.Y., el vigilante de 32 años detenido por matar presuntamente a tiros a un hombre de 51 años y dejar gravemente herida a una mujer de 53, en su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número Dos de Salamanca. El joven de 32 años no solo no reconoció los hechos sino que quiso quedarse totalmente al margen de la historia, negando incluso que era él la persona captada por las cámaras de seguridad de distintos negocios del barrio de Garrido.

El que fuera arrestado el domingo por un amplio dispositivo de agentes de la Policía Nacional, incluyendo miembros del Grupo Especial de Operaciones (GEO) procedentes de Guadalajara, compareció en sede judicial a las 17.00 horas acusado de un delito de asesinato consumado y otro en grado de tentativa. Tal y como ha podido saber este diario por fuentes del caso, el presunto autor no quiso acogerse a su derecho a no declarar y fue contestanto una a una a las preguntas realizadas por las diversas partes presentes en la audiencia.

Así, el que en las últimas horas ha sido el objetivo número uno del Cuerpo Nacional de Policía, dijo que no sabía de quién le hablaban cuando le mencionaban a las víctimas de esta rocambolesca historia y que esa noche él no había estado en el bar donde se topó con ellas.

De la misma forma, el individuo, con extrema frialdad, apuntó a que no se reconoce en los fotogramas de las cámaras de seguridad aportadas en la investigación y menos en aquellas imágenes donde se le ve ir tras la pareja de amigos sujetando o manipulando una pistola. De hecho, dijo que ni el arma ni la camiseta de color negro hallada en el CTR de Gomecello son suyas e incidió en diversas ocasiones en que él jamás ha disparado a nadie.

Eso sí, reconoció que en el pasado tuvo lagunas de memoria y que llegó a estar ingresado en la planta de Psiquiatría del Complejo Asistencial, un extremo que se desconoce si es cierto o no. Y es que como ya adelantó este diario, desde el primer momento Emilio D.Y. se ha mostrado poco colaborativo con la Policía Nacional. Así, al ser detenido en su casa dijo que no tenía ni idea del tiroteo, mientras que a las horas aseguró no recordar nada de lo ocurrido.