El conductor del vehículo siniestrado en Cantalpino: “Iba hablando con mi madre y no vi las señales ni el cruce”

“Iba hablando con mi madre y no he visto la señalización ni el cruce y cuando me he percatado de la situación, he frenado y he parado hacia la derecha, no pudiendo controlar el coche”, manifestó a los agentes de la Guardia Civil el conductor del vehículo siniestrado a última hora de la tarde de este viernes en la carretera CL-605, a su paso por Cantalpino. Accidente a causa del que perdió la vida su madre, de 84 años, mientras que su hija -menor de edad y que también viajaba en el vehículo- resultó ilesa igual que él. El instituto armado le investiga ahora por una presunta imprudencia.

Según ha podido saber LA GACETA, el conductor, de 48 años de edad y vecino de Segovia, manifestó a los agentes instantes después del siniestro que en el momento de los hechos viajaba procedente de Segovia y con dirección a un pueblo de Zamora. Había salido sobre las cinco y media de la tarde con su madre y su hija en el coche, un Renault Arkana, mientras que su mujer viajaba en otro turismo detrás, y que solo había tomado “dos copas de vino en la comida”, nada más.

Sin embargo en las pruebas de alcoholemia que le fueron realizadas por el subsector de Tráfico de la Guardia Civil, el conductor arrojó una tasa ligeramente superior a la permitida por el reglamento: 0,38 y 0,35 mg/l de alcohol en aire espirado cuando el máximo establecido es 0,25 mg/l. Infracción que ya ha sido puesta en conocimiento del Juzgado de Peñaranda de Bracamonte, que instruye las diligencias.

Asimismo y a aunque en un primer momento los sanitarios dudaron de si la muerte de la mujer se había producido como consecuencia del accidente o podía haber tenido lugar antes -a causa de un infarto o similar, dada la rigidez de su cuerpo y que aparentemente apenas presentaba lesiones- los indicios apuntan a que la octogenaria falleció a causa del siniestro.

Tal y como ha venido informando este diario, minutos antes de las 19.00 horas se tuvo conocimiento de la salida de vía del turismo en la CL-605, a la altura del punto kilométrico 108,711, justo en la intersección con la SA-801, en Cantalpino.

De acuerdo con la investigación, el vehículo se salió de la vía por el margen izquierdo y posteriormente volcó con el fatal resultado de la muerte de la mujer y daños materiales de importancia en el turismo, principalmente en la parte del techo y el lado derecho del mismo.

Por su parte, los otros dos ocupantes del turismo -el conductor y su hija menor de edad- resultaron completamente ilesos.

Se trata del tercer siniestro mortal en menos de una semana en las carreteras de la provincia. El conductor de un turismo en otra salida de vía en Sorihuela y una mujer que iba como copiloto en una furgoneta y que chocó con un camión en la A-62, en Martín del Yeltes, son las otras dos víctimas que perdieron la vida la pasada semana.