Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una dotación de la Guardia Civil y una ambulancia del Sacyl. ARCHIVO

Dos heridos tras quedar atrapados en el vuelo de un turismo en la SA-305, en Ledesma

La salida de vía ha ocurrido sobre las 10:54 horas en el kilómetro 48

C. L. S.

C. L. S.

Salamanca

Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:27

Una mujer y un hombre han resultado heridos este domingo tras sufrir una salida de vía y posterior vuelco de un turismo en el término municipal de Ledesma.

El accidente se ha producido sobre las 10:54 horas en el kilómetro 48 de la carretera SA-305 cuando el vehículo se ha salido de la vía y ha volcado, quedando sus dos ocupantes en el interior.

En el coche viajaban ambas personas que, aunque permanecían conscientes tras el vuelo, no podían salir por sus propios medios. Hasta el lugar se han desplazado patrullas de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, Bomberos de la Diputación y equipos sanitarios de Emergencias Sacyl para atender a los heridos y proceder a su rescate.

Por el momento no han trascendido más datos sobre el alcance de las lesiones de los ocupantes ni si han tenido que ser evacuado al Hospital de Salamanca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Diego Ventura explica muy clara la suspensión: «Que te maten un caballo no es plato de buen gusto»
  2. 2 «Como toque el 73897 en la Lotería...»
  3. 3 Cinco personas heridas, entre ellas tres menores, tras volcar un coche en Villar de Peralonso
  4. 4 Las carnicerías, al límite por el precio de uno de sus productos más demandados: «No podemos mantenerlo»
  5. 5 Joyas, dinero y un kit de oro: desarticulado en Salamanca un grupo criminal especializado en robos con fuerza en viviendas
  6. 6 Un turismo se empotra contra una farola en la calle Alfareros de Pizarrales
  7. 7 Siete festejos taurinos este fin de semana por televisión
  8. 8 Detenido un hombre tras una violenta reyerta en la calle Bordadores
  9. 9 Sustitución exprés en La Glorieta: así queda el cartel de esta tarde
  10. 10 21 multas por incumplir la ordenanza de rótulos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Dos heridos tras quedar atrapados en el vuelo de un turismo en la SA-305, en Ledesma

Dos heridos tras quedar atrapados en el vuelo de un turismo en la SA-305, en Ledesma