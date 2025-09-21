Dos heridos tras quedar atrapados en el vuelo de un turismo en la SA-305, en Ledesma La salida de vía ha ocurrido sobre las 10:54 horas en el kilómetro 48

Una dotación de la Guardia Civil y una ambulancia del Sacyl.

Una mujer y un hombre han resultado heridos este domingo tras sufrir una salida de vía y posterior vuelco de un turismo en el término municipal de Ledesma.

El accidente se ha producido sobre las 10:54 horas en el kilómetro 48 de la carretera SA-305 cuando el vehículo se ha salido de la vía y ha volcado, quedando sus dos ocupantes en el interior.

En el coche viajaban ambas personas que, aunque permanecían conscientes tras el vuelo, no podían salir por sus propios medios. Hasta el lugar se han desplazado patrullas de la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca, Bomberos de la Diputación y equipos sanitarios de Emergencias Sacyl para atender a los heridos y proceder a su rescate.

Por el momento no han trascendido más datos sobre el alcance de las lesiones de los ocupantes ni si han tenido que ser evacuado al Hospital de Salamanca.