Dos años de prisión por abusar de su nieta desde los 7 años: “Pido perdón a ella y a su madre”

S.L.L., el colombiano de 52 años que este martes se ha sentado en la Audiencia Provincial de Salamanca por abusar sexualmente de la nieta de su esposa durante años —desde que la niña tenía solo 7— ha sido condenado a dos años de prisión de los cinco que le pedía inicialmente el Ministerio Fiscal.

Las partes han llegado a un acuerdo por el que el varón no solo ha reconocido los hechos, sino que ha pedido perdón a la víctima, que ha intervenido en la vista a través de videollamada. Mirando a la pantalla y entre lágrimas, S.L.L. ha pronunciado: “Pido perdón a ella, a su madre y a todos los presentes por el acto que he cometido y que es algo que no debería pasar”.

Los hechos, se recoge en el escrito de calificación del fiscal, habrían dado comienzo entre 2013 y 2016, cuando el acusado aprovechaba que la menor solía acudir al domicilio de su abuela materna, con quien estaba casado, situado por aquel entonces en una localidad próxima a la capital salmantina. Una vez allí, la besaba en la boca cuando ambos se quedaban a solas, según relata el fiscal en su escrito de calificaciones provisionales.

A partir de 2016, la menor y su madre se trasladaron a vivir a la ciudad de Salamanca, de manera que durante algún tiempo la niña perdió el contacto con su abuela y consiguientemente con el marido de esta (el ahora acusado) hasta que ambos decidieron trasladarse también a vivir a un domicilio situado en la capital. Fue a partir de entonces cuando, de nuevo, el acusado comenzó a aprovechar los momentos que se quedaba a solas con la pequeña para darle besos en los labios, besos que cada vez fueron siendo más efusivos, precisa el fiscal.

De manera que un día no determinado de las fiestas navideñas del año 2018, en el domicilio que compartían la abuela y el acusado y movido por el ánimo libidinoso, este aprovechó que la niña estaba durmiendo y accedió al interior de la estancia en la que esta se encontraba, donde comenzó a tocarle sus partes íntimas, momento en que la niña le dijo que parase, cesando entonces en su acción.

Después de este último episodio, la menor decidió no volver a tener relación alguna con su abuela y el marido de esta, hasta que pasado el tiempo, en octubre del año 2020, al sentirse mal por lo acontecido, decidió contarle lo que había sucedido a un profesor del colegio en el que cursaba los estudios.

Además de la pena de cárcel, que no llegará a cumplir, S.L.L. no podrá aproximarse ni comunicarse con la víctima por un tiempo de cinco años y tendrá que someterse a un tratamiento de programa de educación sexual. Ya ha pagado la totalidad de la responsabilidad civil que se le exigía: 6.000 euros.