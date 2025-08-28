Detenido un hombre tras ser retenido en un comercio con artículos desprecintados Los efectos ocultos entre sus ropas están valorados en 257,22 euros

E.P. Jueves, 28 de agosto 2025, 19:47 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de hurto, tras ser retenido en un comercio de la capital cuando trataba de abandonarlo con distintos artículos a los que había desprovisto de los precintos de seguridad, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Agentes de la Policía Nacional que se encontraban realizando labores propias de su cargo en vehículo de paisano fueron comisionados por la Sala CIMMACC 091 para acudir a un establecimiento comercial ubicado en una céntrica calle de esta ciudad, donde se había retenido a una persona tras haber intentado sustraer productos sin abonar.

Una vez en el lugar, los agentes contactaron con el vigilante de seguridad del establecimiento, quien manifestó haber observado, a través del sistema de videovigilancia, cómo un joven fracturaba los sistemas de seguridad de varios artículos utilizando un objeto que portaba en sus manos, para luego introducir dichos productos entre sus prendas de vestir.

El vigilante procedió a seguir al individuo hasta la salida del local y le pidió que mostrase si portaba algún efecto no abonado, al tiempo que le invitaba a que permaneciera en el lugar hasta la llegada de la Policía Nacional, cuya presencia había sido solicitada previamente.

Los agentes llegaron de inmediato y durante el cacheo de seguridad practicado al individuo le intervinieron un alicate-cortador, así como varios efectos ocultos entre sus ropas, valorados en 257,22 euros. Dichos artículos fueron entregados en ese acto a los responsables del establecimiento.

Ante la falta de documentación del individuo, quien manifestó carecer de ella, aportando únicamente su filiación de forma verbal, y ante la negativa de facilitar un domicilio donde pudiera ser localizado y citado para efectos policiales y judiciales, los agentes procedieron a la detención del individuo como presunto autor de un delito de hurto.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad