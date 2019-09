Desaparece una mujer de 90 años en Calvarrasa de Abajo y rastrean el entorno de su residencia

La Guardia Civil rastrea desde la noche de este domingo el entorno de una residencia de ancianos de Calvarrasa de Abajo y la ribera río Tormes hasta Santa Marta de Tormes en busca de pistas sobre el paradero de María Visitación Rodríguez. Se trata de una mujer de 90 años que desapareció en la tarde de este domingo de una residencia ubicada en el kilómetro 7 de la carretera que une Santa Marta de Tormes con Huerta. Rodríguez padece Alzheimer y problemas de corazón. Según el cartel que ha difundido la familia y la Guardia Civil de Santa Marta, la anciana se marchó de la residencia en torno a las 17:00 horas ya que cuando uno de sus familiares acudió a visitarla a las 17:45 horas, la mujer ya que no estaba.

“Ayer nos avisaron: estamos buscando a tu madre no lo encontramos por ninguna parte y desde entonces no hemos vuelto a saber nada”. Carmen López, hija de la anciana no puede contener las lágrimas cuando habla de su madre. “Ella siempre está con la cosa de ir a su casa, a su casa y esta vez ha salido”, comenta Carmen que teme que algo malo haya podido pasarle porque aunque las esperanzas nunca desaparecen, los ánimos comienzan a flaquear pasadas las primeras horas desde la desaparición.