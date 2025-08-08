Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Dos bomberos trabajan en un incendio ajeno a esta información. ARCHIVO

Declarado un incendio forestal en Fuentes de Oñoro

El aviso se ha registrado en la base de datos del Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León (INFOCAL) a las 15:18 horas de la tarde de este viernes, 8 de agosto

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Viernes, 8 de agosto 2025, 15:48

Un incendio declarado a las 15:18 horas en la localidad de Fuentes de Oñoro, justo en la frontera con Portugal, ha movilizado en la tarde de este viernes, 8 de agosto, a medios aéreos y terrestres del Servicio de Extinción de la Junta de Castilla y León.

Una vez recibido el aviso en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León, la sala de operaciones del 112 desplazaba hasta el lugar a un total de 10 medios, que, ahora mismo, se encuentran acometiendo las pertinentes labores de extinción. Entre ellos, figuran dos agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, un camión autobomba, tres unidades ELIF y dos hidroaviones.

Por el momento, se desconoce la extensión de la superficie dañada, todavía en perimetración, y la causa que ha originado las llamas.

