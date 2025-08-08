Declarado un incendio forestal en Fuentes de Oñoro El aviso se ha registrado en la base de datos del Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León (INFOCAL) a las 15:18 horas de la tarde de este viernes, 8 de agosto

Elena Martín Salamanca Viernes, 8 de agosto 2025, 15:48 Comenta Compartir

Un incendio declarado a las 15:18 horas en la localidad de Fuentes de Oñoro, justo en la frontera con Portugal, ha movilizado en la tarde de este viernes, 8 de agosto, a medios aéreos y terrestres del Servicio de Extinción de la Junta de Castilla y León.

Una vez recibido el aviso en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León, la sala de operaciones del 112 desplazaba hasta el lugar a un total de 10 medios, que, ahora mismo, se encuentran acometiendo las pertinentes labores de extinción. Entre ellos, figuran dos agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, un camión autobomba, tres unidades ELIF y dos hidroaviones.

Por el momento, se desconoce la extensión de la superficie dañada, todavía en perimetración, y la causa que ha originado las llamas.