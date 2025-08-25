Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de las labores de extinción.

Controlado un incendio de alto riesgo junto a El Pinar de Alba

La Junta lo declaró de nivel 2 y se ha producido en la zona donde se tuvo lugar otro este pasado viernes

La Gaceta

Lunes, 25 de agosto 2025, 21:40

El pinar de Alba volvió a ser protagonista tras un nuevo incendio, en este caso de nivel 2 -alto riesgo-, en la jornada de este lunes a las 20.36 horas, según avanzó Inforcyl y que finalmente se logró controlar sobrepasadas las 21.30 horas.

El nivel 2 se declaró a las 20.46 horas y hasta el lugar se han desplazado un total de siete medios en los que se incluyen un agente medioambiental, cuatro autobombas y Bomberos de la Diputación. Además, también han acudido agricultores en tractores y todoterrenos.

Por el momento, se desconocen las causas pero las llamas han quemado zonas de vegetación próximas a la urbanización.

