Controlado el frente principal del incendio en Hervás mientras se mantiene la alerta por el viento en Candelario Las autoridades municipales llaman a la población a mantenerse informada y destacan que la zona alta del incendio avanza sobre áreas ya quemadas sin riesgos inmediatos

Imagen de la humareda provocada por el fuego declarado en Jarilla, casi a la altura de Hervás.

Lunes, 18 de agosto 2025, 10:25

Las autoridades municipales de Candelario han informado que los trabajos de contención del incendio en Los Castañares de Hervás están mostrando resultados positivos, después de una noche de esfuerzos intensos por parte de los equipos de emergencia.

Según el comunicado emitido por el Ayuntamiento, el frente de fuego que representaba la mayor amenaza para municipios como La Garganta y la localidad ha logrado ser controlado, aunque no se descartan cambios bruscos que podrían complicar la situación.

Por otra parte, la expansión del fuego en la zona alta de la sierra avanza sobre áreas previamente quemadas, donde no existen daños materiales ni humanos y el impacto ambiental es más controlable. La ubicación elevada de esta zona y las bajas temperaturas facilitan la contención del fuego, aunque la fuerza del viento podría dificultar el control.

El Ayuntamiento hace, de esta forma, un llamado a la población a mantenerse informada y alerta ante posibles cambios en la dirección del viento, que podrían hacer que el fuego descienda hacia zonas habitadas.

Las autoridades locales aseguran que están en permanente contacto con los equipos de emergencia y otras administraciones para ofrecer información actualizada sin generar alarmismo.