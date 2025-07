Condenado en Salamanca por enviar un audio aterrador a su expareja: «Voy a dejar a tu padre en silla de ruedas»

M. C. Salamanca Miércoles, 30 de julio 2025, 11:20 Comenta Compartir

«Prepárate tú, tu puto hijo, tu puta madre y tu puto padre, que lo voy a dejar en silla de ruedas». Esta amenaza brutal, enviada por wasap en un audio cargado de violencia y humillaciones sexuales, ha costado al acusado, D.G.G., una condena de nueve meses de prisión por un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género. El fallo, dictado por el Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca, incluye además dos años de prohibición de aproximación y comunicación.

El acusado, que llegó a la sala esposado desde la cárcel de Topas, donde cumple condena por otra causa, negó de forma tajante en el juicio haber sido el autor del mensaje. Incluso se desentendió de la voz que se escucha en el audio, pese a que la víctima lo identificó sin ninguna duda durante el juicio.

Los hechos se remontan al 30 de septiembre de 2023, cuando el acusado envió un mensaje de audio a su expareja intimidatorio, degradante y dirigido a generar terror en la denunciante y en su entorno familiar. Además de las amenazas físicas, el mensaje incluía insultos y referencias sexuales vejatorias hacia la madre de la víctima y hacia ella misma.

El contenido del audio, que la víctima decidió conservar y entregar a las autoridades, es de una crudeza y agresividad alarmantes. El acusado, en tono exaltado, llegó a decir frases como: «¿Recuerdas cuando antes la gente iba a tu casa a quemar el timbre? Pues esto no es nada con lo que puede pasar ahora… Ya estás avisada. Yo voy a ir hoy. Voy a ir a donde E. y como no me pueda llevar al niño, tú prepárate. O sea, prepárate, pero no tú… tu puto hijo, tu puto padre, al que voy a dejar en silla de ruedas por la puta vesícula que tiene…».

Durante el juicio, celebrado a mediados del presente mes, la fiscal sostuvo la acusación inicial y pidió un año de cárcel y tres de alejamiento, mientras que la defensa solicitó la absolución, tras alegar su cliente que no era su voz la que se escuchaba en el mensaje, que este había sido manipulado. La juez, sin embargo, ha considerado acreditado que fue él quien envió el mensaje y le ha declarado culpable, aunque ha rebajado levemente la pena.

012: Teléfono de Información a la Mujer Castilla y León