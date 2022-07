Algunos vecinos de la calle Alcalde García Peñuela siguen sin agua por el incendio: “No sabemos hasta cuando”

La madrugada de este sábado ha sido intensa para los Bomberos de Salamanca por un incendio originado en un garaje en la capital salmantina. Según fuentes municipales, en torno a las 02:30 horas de la madrugada los vecinos de un edificio en la calle Alcalde García Peñuela se han visto sorprendidos por el humo que salía de su garaje, debido a un fuego que habría calcinado por completo al menos siete coches en el interior, y ha causado numerosos daños de diversa consideración en otros 12 más.

El garaje tiene entrada por la calle Alcalde García Peñuela y es un espacio compartido por varios bloques de viviendas.

Respecto a la estructura del edificio, al menos la planta menos uno ha ardido aunque no hay daños estructurales en el edificio, a pesar del estado en el que ha quedado la fachada del mismo debido a las llamas, aunque si se han producido daños materiales en las instalaciones de agua y saneamiento del edificio por rotura de tuberías por efecto directo del fuego, y consecuencia de ello, los vecinos del edificio siguen aún sin agua a primera hora de la tarde de este sábado y no saben cuando se recuperará el suministro. Uno de los vecinos afectados nos cuenta como está la situación “Por ejemplo las viviendas de la planta baja, las más cercanas al garaje, no se han quemado pero sí ha entrado mucho humo y está todo negro. Esos propietarios están barajando el irse a un hotel y luego pasar la factura y que se lo abonen pero claro no saben si esto es viable”, añade.

Hasta el lugar se han desplazado 3 autobombas, 1 autoescalera, 1 vehículo de apoyo y un vehículo de mando; con un total de 13 efectivos del SPEIS, junto a 4 dotaciones de Policía Local u otras 4 de Policía Nacional, quienes desalojaron a los vecinos del edificio mientras trabajaban en labores de extinción ventilación y revisión de daños. No ha habido que lamentar víctimas ni daños personales y el siniestro se ha dado por finalizado en torno a las 5 de la mañana.

Se están investigando los hechos para esclarecer lo ocurrido, aunque aún no se descarta que el origen fuese provocado. El garaje ha quedado precintado por el Servicio de Bomberos, a la espera de que Policía Científica realice el pertinente informe, como es habitual en estos casos.