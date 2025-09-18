Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de las llamas en el solar de Peñaranda. J.H.

Alarma por un llamativo fuego en un solar en Peñaranda

Las llamas estaban próximas a viviendas en las calles Medina, carretera de Medina y ronda de San Lázaro

Jorge Holguera

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:34

Este jueves por la tarde se ha producido un llamativo incendio en un solar próximo a unas viviendas en Peñaranda de Bracamonte entre las calles Medina, carretera de Medina y ronda de San Lázaro. Han actuado los bomberos hasta asegurarse de sofocar las llamas y eliminar el peligro.

El solar, un antiguo almacén de construcción, está actualmente en estado de abandono. Recientemente la agrupación Peñaranda en Común denunciaba el incumplimiento de la ordenanza de limpieza y vallado de solares de Peñaranda de Bracamonte con fotografías de este solar como ejemplos de incumplimiento. En esta propiedad no es la primera vez que se declara un incendio debido a este estado de abandono. Los vecinos se han quejado en reiteradas ocasiones de esta situación y del precario y peligroso estado del cercado, en muchos tramos inexistente, y con un profundo socavón junto a un acerado peatonal.

Espacios grises

