El abuelo acusado de violar durante años a sus nietas cuando eran niñas lo niega todo, mientras las víctimas mantienen la acusación

La Audiencia Provincial de Salamanca ha dejado visto para sentencia el juicio contra el septuagenario acusado de agredir sexualmente y de forma continuada durante años a sus dos nietas, cuando estas aún eran niñas y la abuela no estaba presente. En la vista, que este lunes ha acogido el tribunal a puerta cerrada, el acusado ha respondido a todas las preguntas efectuadas negando absolutamente todas las acusaciones contra él. Por su parte, las víctimas -que en el momento de los hechos eran niñas pero ya superan la mayoría de edad- han mantenido las acusaciones contra él.

Según ha podido saber LA GACETA, en los informes finales, la fiscal ha mantenido su petición de pena para T.M.A.: 23 años de cárcel por dos delitos continuados de agresión sexual sobre víctima especialmente vulnerable y con prevalimiento de la relación de parentesco, 5 años de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela y guarda o acogimiento, 10 años de inhabilitación para empleo, cargo, oficio o profesión que conlleve contacto regular y directo con menores, así como 5 años de alejamiento e incomunicación con las víctimas. Le pide indemnizaciones de 15.000 euros para cada una y las costas.

La acusación particular eleva la petición de prisión a 30 años y la defensa se mantiene firme en la absolución porque asegura que su clientes no ha incurrido en delito alguno.

El abuelo, el último en declarar a petición de su abogado, negó con rotundidad los presuntos hechos de los que se le acusa, que habrían tenido lugar cuando las víctimas, primas carnales, eran niñas. Además, en el juicio, ha declarado una hermana de una de las denunciantes, que vivía en la casa donde supuestamente se produjeron los abusos, y ha dicho que su hermana "miente".

Por su parte, las víctimas, que ya superan los 20 años, han mantenido los hechos relatados en la denuncia.

Relata la Fiscalía que, entre 2011 y 2018, T.M.A. recibía las visitas de sus nietas en su domicilio de la ciudad de Salamanca.

Detalla respecto a una de ellas que, cuando acudía a la casa de sus abuelos, y se quedaban a solas, el abuelo la sentaba encima y le tocaba espalda, brazos y piernas.

Un día ella le comentó que tenía un pequeño bulto en un pecho y su abuelo la tocó por debajo de la camiseta para ver si le había crecido y le tocaba también el otro pecho después, siempre que estaban solos, para ver si le había crecido el bulto.

También le metía la mano por debajo de la ropa e incluso le introducía dos dedos en la vagina. Esto era habitual y ella no sabía cómo reaccionar hasta que cumplió 12 años y le preguntó a su porqué hacía esto y él le dijo: «Para que aprendas a decir que no cuando no quieras».

La niña se quedaba algunos días a dormir en casa del acusado, que la llevaba a actividades extra escolares a la mañana siguiente. De tal forma, un día este le dijo que lo acompañase a la cama de matrimonio que no le iba a hacer nada, ella fue y le realizó tocamientos por todo el cuerpo.

Respecto a la otra menor, señala la fiscal, cuando tenía 8 años e iba a casa de sus abuelos los fines de semana, el acusado realizaba actos similares con ella y concreta que un día mientras la niña se duchaba, su abuelo entró en el baño y se quedó mirando hasta que llegó su abuela. Este no fue el único hecho, llegando a actos sexuales mayores hasta que la niña cumplió los 13 años.

La niña se hacía cortes en el cuerpo cada vez que su abuelo realizaba estos actos, precisa el Ministerio Fiscal, que concluye añadiendo que, según informes forenses, las dos presentan a día de hoy trastorno por estrés postraumático complejo grave.