A puñetazos y patadas con dos funcionarias: ataque de una interna en Topas

Incidente en el centro penitenciario de Topas. Dos funcionarías han resultado heridas, en principio de carácter leve, después de que a última hora de la tarde de ayer se registrara un incidente en el módulo de Aislamiento del penal. Pasadas las 20.00 horas, y cuando las trabajadoras procedían a realizar un cambio de celda, una conflictiva reclusa, catalogada en primer grado, atacó a ambas de manera sorpresiva y sin mediar palabra. A una de ellas le propinó un fuerte puñetazo en la boca y a la otra varias patadas por las que incluso tuvo que acudir al hospital, aunque por suerte las radiografías indican que no tiene nada roto. Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que no se produjo ningún conflicto previamente y que no es la primera vez que la presa en cuestión protagoniza un conflicto de estas características, pues al parecer le constan numerosos partes por mala conducta.