A juicio la mujer que quedó encerrada en una peluquería de Gran Vía a la que fue a robar

Trató intimidar a las empleadas de un establecimiento para que la entregaran el dinero de la caja pero la historia no acabó como ella esperaba. La mujer que el pasado verano, como publicó entonces LA GACETA, acabó encerrada en una peluquería de Gran Vía por las trabajadoras del negocio tras un intento de robo se enfrenta este miércoles a tres años de prisión que le pide el Ministerio Fiscal por estos hechos.

Según ha podido conocer este diario gracias al escrito de calificación, la mujer está acusada de un delito de robo en grado de tentativa por estos hechos ocurridos el 18 de julio de 2018. La susodicha, que en el momento de los hechos se encontraba en tratamiento de desintoxicación por drogadicción, irrumpió en el establecimiento situado en plena Gran Vía en horario comercial al grito de "dadme el dinero". En ese momento, una de las trabajadoras del negocio, apunta el Ministerio Fiscal, se interpuso en su camino e intentó impedir que la mujer de unos 50 años de edad cogiera el dinero de la caja registradora.

Fue entonces cuando la acusada, de iniciales C.A.F.D., comenzó a amenazar a la víctima. "Quítate que te pincho, que me he quedado con tu cara", aseguró al tiempo que enseñaba un objeto que podría ser un cuchillo pero que no llegó a utilizar en ningún caso. Fue entonces cuando las trabajadoras, sin pensárselo dos veces y ante el temor de que la delincuente cumpliera sus palabras, salieron rápidamente de la peluquería y dejaron a la susodicha encerrada dentro hasta la llegada de las patrullas policiales. Los agentes de la Policía Nacional movilizados detuvieron a la mujer, vieja conocida policial, en el lugar de los hechos. Horas después, tras ser puesta a disposición del Juzgado de Guardia, se decretó su ingreso en prisión preventiva.

Por estos hechos, el representante del Ministerio Fiscal le pide tres años de prisión como presunta autora de un delito de robo en grado de tentativa, una acusación por la que tendrá que rendir cuentas ante la juez.

DOS IDENTIDADES DISTINTAS

Tal y como informaron en el momento de su detención distintas fuentes policiales, la mujer acumulaba quince antecedentes y actuaba con dos identidades distintas. Además, poco antes del asalto a la peluquería había intentado una acción similar en otro establecimiento de Plaza España.

