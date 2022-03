Los mejores consejos para dejar de fumar

El tabaquismo es una guerra contra la que luchan muchos españoles en su día a día. Un consumo que, como indican los propios productos a sus consumidores, altera y perjudica gravemente la salud, siendo un de los pulmones y la salud bronquial.

En España, cerca de 22.000 personas mueren al año a causa del cáncer de pulmón o bronquios, y el tabaquismo está detrás de la gran mayoría de estos casos. La solución no solo está en abandonar el consumo, sino en alejarnos de estas prácticas, ya que niños, adolescentes y personas mayores se ven perjudicas del tabaco indirectamente por su entorno.

El primer consejo para no caer en la práctica de llevar un cigarrillo a la boca es evitar los lugares donde se fume, sobre todo las primeras semanas. Esto quiere decir que los lugares como bares de ocio nocturno pueden generar que tu ansiedad crezca. Los descansos en el trabajo, cuando tus compañeros se relajan con unas caladas, son una situación de alta exposición, por lo que evita este acercamiento optando por una llamada o un café en una sala interior.

Otra buena práctica es fijar metas, que consta en poner fechas y pensar en los pequeños premios que te darás semana a semana según vayas logrando objetivos. De hecho, muchos dejan de fumar por el dinero que supone, ya que el coste relacionado al tabaquismo asciende a más de 1.000 euros al año en la mayoría de los casos.

Elimina todos los elementos que tengan que ver con el tabaco, como cajas de tabaco, ceniceros, mecheros... No dejes a la vista nada que pueda agudizar tus ganas de fumar.

Utiliza las aplicaciones que cuentan los cigarros que no has fumado o el dinero que te estás ahorrando desde que has dejado el tabaco son más que útiles.