Los consejos que debes seguir para congelar alimentos de manera segura

En muchas ocasiones nos vemos obligados a congelar alimentos. Y no es malo, al revés, nos ayuda a planificarnos en el día a día y a no tener que estar haciendo la compra constantemente. Ahora bien, no siempre congelamos los productos de la forma más adecuada.

Por eso, la máster en Microbiota Humana y especialista en nutrición clínica Blanca García-Orea nos echa una mano durante una entrevista con Infosalus en la que hace hincapié sobre la importancia de congelar bien los alimentos, un tema que trata en su último libro publicado con Grijalbo ‘Dime qué como ahora. Mejora tu microbiota, tus digestiones y tu energía’.

Destaca en primer lugar que debemos tener claro que congelar un alimento no es sinónimo de que se vayan a destruir al completo los microorganismos que este producto pueda contener. En el momento en el que el alimento vuelva a su estado natural gracias a la descongelación los microorganismos se multiplicarán de nuevo. “No se debe congelar varias veces un alimento. Esta no elimina todos los microorganismos que puede haber en el alimento. Solo ralentiza su desarrollo y los procesos de descongelación y recongelación favorecen el crecimiento de microorganismos”, advierte.