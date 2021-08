Los beneficios de darse duchas y baños de agua fría

Seguro que muchas veces te han recomendado tomarte duchas y baños de agua fría porque son múltiples sus beneficios. Y así es, pero la mayoría de la gente no tiene el valor para realizar esta práctica y prefieren ir a lo seguro con las duchas de agua caliente para no pasar un mal rato. Si eres de los que tienes valor te gustará saber qué es lo bueno que te otorga esta rutina y si eres de los que no, puede que al leer estos beneficios te lances y le des una oportunidad a las duchas y baños frías.