Las tres rutinas que te ayudarán a despertarte más despejado

Vallat, Walker y sus colegas acaban de publicar su estudio la semana pasada en la revista ‘Nature Communications’. Walker, autor del best-seller internacional ‘Why We Sleep’ (¿Por qué dormimos? 2019), dirige uno de los laboratorios de investigación del sueño más destacados del mundo, el Center for Human Sleep Science, y es miembro del Instituto de Neurociencia Helen Wills de UC Berkeley.

El aturdimiento matutino es más que una simple molestia. Tiene importantes consecuencias sociales: muchos accidentes automovilísticos, lesiones laborales y desastres a gran escala son causados por personas que no pueden quitarse de encima el sueño.

Dormir mucho no siembre es garantía de levantarse bien, sin embargo levantarse bien es posible según un nuevo estudio, realizado por investigadores norteamericanos, que demuestra que despertarse renovado y despejado cada día puede dejar de ser exclusivo de unos pocos afortunados. Conseguirlo es fácil si es constante y se adapta o corrige en la rutina diaria tres factores clave: dormir, hacer ejercicio y desayunar.

¿Te sientes atontado hasta que tomas tu café de la mañana? ¿Te duele el cuerpo nada más levantarte? ¿Luchas contra la somnolencia a lo largo de la jornada laboral? No te preocupes, no estas solo. La mayor parte de las personas suelen presentar una sensación de cansancio nada más levantarse , muchos afirman un agotamiento incluso mayor al de antes de acostarse.

Walker y Vallat se asociaron con investigadores del Reino Unido, los EEUU y Suecia para analizar los datos adquiridos por una empresa del Reino Unido, llamada Zoe Ltd, que ha seguido a cientos de personas durante períodos de dos semanas para aprender cómo para predecir respuestas metabólicas individualizadas a los alimentos en función de las características biológicas de una persona, los factores del estilo de vida y la composición nutricional de los alimentos.

“Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas en la sociedad no duermen lo suficiente durante la semana, dormir más en un día determinado puede ayudar a eliminar parte de la deuda de somnolencia de adenosina que tienen”, especula Walker.

Sin embargo, no todo se trataba de comida. El sueño importaba significativamente. En particular, Vallat y Walker descubrieron que dormir más tiempo de lo habitual y/o dormir más tarde de lo habitual hacía que las personas aumentaran su estado de alerta muy rápidamente después de despertarse del sueño. Según Walker, entre siete y nueve horas de sueño es ideal para librar al cuerpo de la “inercia del sueño”, la incapacidad de hacer una transición efectiva a un estado de alerta cognitiva funcional al despertar.

El ejercicio, clave para sentirte alerta

Por último, la actividad física para mejorar el estado de alerta al día siguiente. “Es bien sabido que la actividad física, en general, mejora el estado de alerta y también el estado de ánimo, y encontramos una alta correlación en este estudio entre el estado de ánimo de los participantes y sus niveles de estado de alerta. Los participantes que, en promedio, son más felices también se sienten más alertas”, responden los investigadores.

Pero Vallat también anotó que el ejercicio generalmente se asocia con un mejor sueño y un estado de ánimo más feliz. “Puede ser que un mejor sueño inducido por el ejercicio sea parte de la razón por la cual el ejercicio del día anterior, al ayudar a dormir esa noche, conduce a un estado de alerta superior durante el día siguiente”, afirma.

Esta claro que la restauración de la conciencia de la no conciencia, del sueño a la vigilia, no es un proceso biológico simple. “Si te detienes a pensar, es un logro no trivial pasar de ser inconsciente, recostado e inmóvil a ser un ser humano reflexivo, consciente, atento y productivo, activo, despierto y móvil. Es poco probable que un cambio tan radical y fundamental se explique simplemente ajustando una sola cosa”, afirman en su investigación.

Sin embargo, han descubierto que todavía hay algunos ingredientes básicos, modificables pero poderosos para la ecuación del despertar en los que las personas pueden concentrarse: una receta relativamente simple sobre la mejor manera de despertarse cada día.