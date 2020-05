La fruta ideal para tomar por las noches y perder peso sin esfuerzo

Durante el confinamiento no hemos practicado apenas actividad física y eso obliga a ingerir menos alimentos. Muchas personas han optado por hacer una comida nutritiva y equilibrada, merendar algo y cenar simplemente fruta. Esta situación ha ayudado a olvidarnos de esas cenas opíparas que eran un auténtico torpedo en la línea de flotación de cualquier dieta para perder peso. Nos hemos dado cuenta de que la fruta, además de sana, sacia y evita picar por la noche otro tipo de alimentos más calóricos. Si a todo esto le añadimos que podemos dar un paseo tras la cena gracias a los horarios que permiten la salida a la calle, tenemos el escenario ideal para cumplir con nuestro objetivo de perder peso.

Uno de los tópicos contra los que hay que luchar, según los nutricionistas, es aquel que dice que comer fruta (sobre todo por la noche), engorda. Más aún. Varios nutricionistas han utilizado en las últimas horas las redes sociales para hacer hincapié en lo bueno que es el consumo de la fresa, una fruta que cada vez hay en más abundancia en los supermercados (no en vano su temporada ha empezado ahora) y que deberías comer todos los días. No en vano esta fruta está compuesta casi en un 85 por ciento por agua por lo que te “llenará” mucho sin apenas sumar calorías de las que no necesitas para conseguir el objetivo de adelgazar.

Y es que muchos expertos apuntan a que el confinamiento va a tener importantes consecuencias en la salud. En este sentido muchos aseguran que es fundamental mantener el peso no sólo por una cuestión estética sino que hay que tener en cuenta que evitar la obesidad es también fundamental por todas las consecuencias que el abuso de grasas y azúcares tiene para la salud y que nada tienen que ver con lucir el palmito en la playa. Habrá que esperar a ver que consecuencias tiene el confinamiento en la salud y en el peso de los españoles.