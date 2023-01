La forma adecuada de lavarse las manos contra la Covid, ¿con agua fría o caliente?

Tras el gran impacto que está teniendo la nueva variante de la Covid 19 por el continente asiático, son muchas las teorías sobre la salud y la higiene personal para combatir con mejores garantías el contagio de esta enfermedad.

Esta nueva cepa de Covid dice ser más contagiosa, pero no más preocupante, puesto que sus síntomas no son agravantes a los ya conocidos. No obstante, los protocolos y medidas ya han comenzado a activarse de nuevo en el territorio español y europeo.

Los aeropuertos españoles comenzarán a pedir una prueba COVID-19 negativa a todos los viajeros procedentes de China, o en su defecto, el certificado digital que aporte la prueba diagnóstica o de vacunación. Esto ha generado que el gobierno chino amenace con represalias a los países que pongan medidas ante sus viajeros en todo el mundo.

A pesar de todo esto, cabe recordar que el lavado de las manos es recomendable bajo cualquier circunstancia, no solo por prevención de la COVID. Pero, ¿Cómo debemos hacerlo?

Desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aseguran que el efecto del agua tibia y del agua fría es el mismo. El agua o su temperatura no elimina los microbios, puesto que para ello debería de estar lo suficientemente caliente como para abrasarnos las manos.

Sin embargo, recuerdan que debemos de lavárnoslas con jabón para prevenir enfermedades e infecciones, así como hacerlo antes, durante y después de estar en contacto con alimentos o consumirlos. También es necesario lavárselas después de ir al servicio o tocar pelaje de animales.