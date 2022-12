La ‘depresión blanca’: cómo actuar ante aquellos que sienten tristeza en Navidad

Hay personas que inevitablemente sienten que las Navidades no van con ellos, a quienes les inunda una sensación de angustia, de tristeza, que no pueden evitar, y que no disfrutan de esta época. ¿Esto por qué es así? ¿Entre quienes es más frecuente? ¿Debemos obligarnos a que nos guste la Navidad?

Infosalus entrevista al psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas, vocal de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), quien afirma que efectivamente lo correcto es no obligar a nadie a que le guste esta época del año.

Sobre sus causas dice que, como en todos los fenómenos, se debe a muchas razones, en primer lugar a las biológicas: “Sabemos que algunos cuadros trastorno-afectivos tienen un patrón estacional, es decir, que con los cambios de estación se produce un empeoramiento de los síntomas, peores en el otoño y en el invierno, con la caída de la hoja, con la falta de luz, relacionada con la melatonina y la vitamina D. De hecho, en los países del norte de Europa tratan la depresión con luminoterapia”.

Después, habla de situaciones más relacionadas con la soledad, “un factor riesgo de la depresión”, que cuando llega la Navidad se hace más patente, dado que es una época en la que nos reunimos con nuestros familiares, “y uno si no tiene con quien quedarse y con quien estar o celebrarlo se siente más solo”, subraya el psiquiatra.

Por otro lado, sucede que en Navidad nos acordamos de los que faltan, de quienes han fallecido, de la muerte de un familiar o de amigo querido y de especial nostalgia, y esto hace que la gente le entristezca, prosigue el experto de la SEPSM.

Otro factor indica que estaría relacionado con el consumismo. “La Navidad es una fiesta de origen religioso, pero para otras personas que han perdido este sentido es una fiesta consumista y donde se nos obliga a comprar y a gastar grandes cantidades de dinero y en personas con dificultades económicas esto incrementa aún más la ansiedad y la depresión”, aclara el doctor Gutiérrez Rojas.

Reconoce este experto que a este estado se le puede llamar ‘depresión blanca’, si bien asegura que es más un cuadro adaptado a estas circunstancias concretas de la Navidad, pero no es un trastorno. “Sí es cierto que los más propensos a la depresión en Navidad sufren un incremento de los síntomas o pueden tener una recaída, sobre todo en quienes tienen ese patrón estacional que antes hemos mencionado”, agrega este psiquiatra.

Entre sus principales síntomas apunta que es muy típico la tendencia a la nostalgia y es más propicio un reguero emocional, con ideas obsesivas, pesimistas, o repetitivas, acerca de la infancia.

“Parece en muchas de estas personas que todo tiempo pasado fue mejor y por eso son más propensos a pensar en quienes fallecieron, o en los reveses que nos ha dado la vida. Pensar mucho en el pasado, y mantener cierta desesperanza con respecto al futuro y cierto aislamiento, son otros síntomas típicos. Hay personas a las que no les apetece salir a la calle y no quieren quedar con gente, y sí desean estar en la cama acostados apagando el móvil sin que nadie los moleste, con una tendencia al aislamiento, a la desmotivación, a la anhedonia o no encontrar placer con las cosas que habitualmente a uno le apetecen”, describe este especialista.

Con todo ello, el psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas, vocal de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental enumera los principales consejos a seguir si nos cuestan las Navidades, no nos resultan una época fácil del año:

1) Tener en cuenta que es una época pasajera, y el tiempo pasa rápido, y si a uno le deprime mucho, ser consciente de que esa época pasará.

2) Intentar planificarse, en lugar de estar a la expectativa, pasar a la acción y pensar qué nos apetecería hacer.

3) Recuperar el espíritu verdadero de la Navidad, una época en la que uno puede refugiarse en uno mismo, y decir que triste o solo estoy y dar un paso al frente; las personas que viven solas deben ser conscientes de que hay mucha gente que vive sola, y hoy en día es muy fácil contactar con otros que están solos.

4) También ayudan las acciones solidarias en estas fechas, con el acompañamiento de personas mayores, o a los pobres, por ejemplo. “En Navidad se multiplican las acciones de solidaridad, el reparto de juguetes, de alimentos y de ropa, y si al final si uno es capaz de cambiar ese chip de que ‘nadie me quiere’, de ‘qué solo estoy’, ayudar al que lo necesita es la mejor vacuna para llevar esta época de la mejor manera posible”, sentencia el doctor Gutiérrez Rojas.