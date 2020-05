El beneficio que tiene usar especias del día a día como laurel o pimienta, más allá del culinario

Añadir una variedad de especias a la comida es una manera segura de hacerla más sabrosa, pero una nueva investigación de la Universidad de Penn State (Estados Unidos) sugiere que también puede aumentar los beneficios para la salud. Los investigadores utilizaron una mezcla de albahaca, laurel, pimienta negra, canela, cilantro, comino, jengibre, orégano, perejil, pimienta roja, romero, tomillo y cúrcuma para su trabajo.

En un estudio de alimentación aleatorio y controlado, los investigadores encontraron que cuando los participantes comían una comida alta en grasa y carbohidratos con seis gramos de una mezcla de especias añadidas, los participantes tenían marcadores de inflamación más bajos en comparación con cuando comían una comida con menos o sin especias.

"Si las especias le resultan agradables, podrían ser una forma de hacer que una comida rica en grasa o en carbohidratos sea más saludable. No podemos decir a partir de este estudio si se trataba de una especia en particular, pero esta mezcla específica parecía ser beneficiosa", explica Connie Rogers, autora principal del trabajo, que se ha publicado en la revista 'Journal of Nutrition'.

Según Rogers, las investigaciones anteriores han vinculado una variedad de especias diferentes, como el jengibre y la tumérica, con propiedades antiinflamatorias. Además, la inflamación crónica se ha asociado anteriormente con resultados de salud deficientes como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y el sobrepeso y la obesidad, que afecta aproximadamente al 72 por ciento de la población de Estados Unidos.

En años más recientes, los investigadores han descubierto que la inflamación puede aumentar después de que una persona consuma una comida con alto contenido de grasa o azúcar. Aunque no está claro si estos estallidos cortos, llamados inflamación aguda, pueden causar inflamación crónica, Rogers apunta que se sospecha que juegan un papel importante, sobre todo en personas con sobrepeso u obesidad.

"En última instancia, lo ideal sería lograr que la gente se alimente de forma más saludable y que pierda peso y haga ejercicio, pero esos cambios de conducta son difíciles y llevan tiempo. Así que mientras tanto, queríamos explorar si una combinación de especias con la que la gente ya está familiarizada y que podría caber en una sola comida podría tener un efecto positivo", añade Rogers.

Para el estudio, los investigadores reclutaron a doce hombres de entre 40 y 65 años, con sobrepeso u obesidad, y al menos un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. La muestra se eligió porque las personas de estos grupos demográficos tienden a tener un mayor riesgo de desarrollar resultados de salud más deficientes.