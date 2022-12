Consejos para lidiar con personas tóxicas que no podemos esquivar en Navidad

Tal y como recuerda la psicóloga Silvia Congost, las reuniones navideñas pueden convertirse en un mal trago si entre las personas asistentes hay alguien que nos hace daño o de quien guardamos un mal recuerdo. “Durante el año podemos esquivar a esa persona, pero estas fechas nos lo ponen muy difícil”, afirma. Entonces, ¿qué se puede hacer para lidiar con personas tóxicas en Navidad?

En aras de salir indemnes de estas reuniones, compromisos de trabajo o copas navideñas en círculos menos íntimos de lo habitual, Congost ofrece unos consejos “para que la Navidad no se convierta en un trago amargo y sea, de verdad, un tiempo de paz”.

Primero, aconseja prepararse mentalmente antes de ir. “Trata de conectar con la compasión. Aunque cueste, imagina lo que ha vivido esa persona en su pasado, lo que ha sufrido en su infancia, lo mal que está por dentro para comportarse como lo hace o tratarte como te trata. Imagínate también a ti ante ella, con total tranquilidad y seguridad. Comportándote con elegancia y tratando de mantenerte lo más lejos posible de ella”, expresa la psicóloga.

Cuando llegue el momento del encuentro, aconseja saludar a esta persona lo antes posible, sin posponerlo. “Quítate de encima rápido ese primer saludo educadamente, y luego, intenta ubicarte lo más lejos posible de ella. Asegúrate que no te sientas a su lado ni tampoco delante en la mesa”, continúa.

Si hace algún comentario, ya sea en público o en privado para provocar, desacreditar o humillar, recomienda tener alguna respuesta preparada, como, por ejemplo: “Lo siento, hoy no voy a entrar en tu juego” o “Lo siento, no estoy de acuerdo, pero no pasa nada”.

Asimismo, la experta aconseja el “contacto cero”. Aunque esté en la misma habitación, es mejor no hacerle caso ni tomarse nada de lo que diga o haga como personal. “No se trata de que si te pregunta algo no le respondas o mires hacia el otro lado, pero sí de que intentes mantener distancia a todos niveles”, puntualiza.

Por último, aconseja rodearse de otras personas con las que se sienta verdadera comodidad y que aporten seguridad y bienestar. “Busca la complicidad con ellas, su compañía y su protección”, apostilla.

Para le psicóloga, superar la prueba de los reencuentros indeseados en Navidad “puede ser un gran ejercicio de autoestima y madurez”. “Puede ser muy útil para enfrentarnos a otros trances similares en cualquier otro momento del año”, concluye