Fomentar los hábitos saludables en familia es fundamental puesto que representa el “pilar básico y más importante” para la adquisición de hábitos por parte de los más pequeños de la casa, y donde se gestará su personalidad; es donde aprenderán los valores más importantes que les van a marcar de por vida.

“Seguramente hagamos las cosas mejorables. (...) Que sea saludable es importante, pero más importante lo es aún que no sea una tortura, que no vean la hora de comer como el peor momento del día, que no seamos los ogros que les obligan a comer, que la comida no se acaba convirtiendo en una herramienta de chantaje, o que le demos más importancia en el día a día de lo que realmente tiene”, confiesa la dietista-nutricionista Griselda Herrero en ‘Comer bien en familia’ (Espasa).

De hecho, en una entrevista subraya que una de las principales pautas para instaurar hábitos saludables es comer en familia: “Hay varios estudios que dicen que los que comen en familia tienen mejores hábitos, porque cuando comemos no solo hacemos un acto fisiológico de ingesta de energía y de nutrientes, sino que comer es social, compartimos ese momento con nuestros familiares, y lo convertimos en algo que no es desagradable, en un acto en el que compartimos lo que nos ha pasado en el día, donde la comida es lo menos importante”.

Es más, la especialista en educación alimentaria subraya que cuando hacemos esto estamos asociando emociones positivas al comer saludable, lo que genera también una asociación importante en nuestro cerebro. “Así generamos un entorno agradable a través de un entorno fisiológico, que nos ayuda a que todas las decisiones que tomemos en alimentación sean saludables, siempre y cuando no se obligue a los niños o les castiguemos. Si no generamos lo contrario y que esa comida no sea saludable”, remarca.

En este punto, la fundadora de Norte Salud Nutrición, una consulta de psiconutrición sevillana, defiende que sí se pueden reeducar nuestros hábitos, a pesar del ambiente obesogénico en el que nos movemos. Se muestra optimista al respecto, según confiesa: “Puede ser más o menos complicado en función de la mochila que llevemos, o del entorno que tengamos. No es lo mismo una persona que ha tenido una alimentación insana desde siempre o no conoce otras alternativas, a una persona que actúa así desde hace pocos años”.

Según asegura la dietista-nutricionista y doctora en Bioquímica, “nuestro cerebro está preparado para reprogramarse y hay que aprender a generar nuevos caminos que nos lleven a una vida más sana”.