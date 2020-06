Cerco a los fumadores: Así será la nueva ley antitabaco que prepara el Gobierno

Con el objetivo de reducir su consumo en España, el Gobierno está preparando una nueva ley del tabaco mucho más restrictiva que la normativa que rige en estos momentos.

El Ejecutivo va a crear una nueva Ley de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria con el fin de actualizar la legislación actual, que no se actualiza desde hace veintidós años. Y además, el Ministerio de Sanidad pretende subir los impuestos al consumo de tabaco, es decir, aumentar de nuevo su precio, con la idea de que el consumo descienda. No obstante, no hay que olvidar que el Estado ingresa en torno a 9.000 millones de euros anuales por este impuesto al tabaco.

Además, el Ministerio de Hacienda pretende adaptarse a las obligaciones que marcan tanto la Organización Mundial de la Salud como la Unión Europea y, de este modo, endurecer el marco normativo que rige el mercado de importación y venta de cigarrillos, así como regular la venta de dispositivos electrónicos. Según publica “La Información”, Hacienda quiere elevar las sanciones a los importadores para reducir el tráfico ilegal de tabaco.

Pero las ideas del Gobierno más interesantes, cuya forma legal pretende llegue al Congreso de los Diputados a finales de año, vienen en el endurecimiento de la Ley Antitabaco de 2005. Por ejemplo, equiparar los impuestos de los distintos tipos de tabaco, para que la picadura de liar pague las mismas tasas que los cigarrillos. O subir el precio del tabaco sin previo aviso para que no se haga acopio masivo previo. O prohibir fumar en los coches particulares, sobre todo si viajan niños en ellos. O meter en la legislación antitabaco al vapeo, que en estos momentos puede publicitarse y usarse en espacios públicos.