10 consejos para que el uso de los tápers no suponga un riesgo para tu salud

Debemos comprobar que el recipiente que vamos a utilizar es apto para alimentos. Para reconocerlos, debemos buscar el símbolo de la copa y del tenedor o la frase ‘para contacto con alimentos’. Sin embargo, en algunos de estos casos no significa que los podamos reutilizar para conservar cualquier alimento. En el caso de los tápers que se comercializan exclusivamente para este uso, no hay ningún problema.

1. Hacer caso de las condiciones de uso que aporta el fabricante. Hay que asegurarse de que no hay ninguna rotura y se debe recordar que todas las fiambreras tienen características diferentes en función de sus componentes plásticos, los cuales son importantes conocer para su adecuado contacto con los alimentos.

2. No utilizar cualquier táper para calentar alimentos en el microondas. Si no está especificado en las instrucciones, mediante los iconos o la palabra ‘micro’ no se puede hacer. En caso de que no esté clara su utilización, es recomendable usar un plato para calentar la comida en el microondas.

3. No calentar los alimentos en la fiambrera con la tapa cerrada pues podrías llevarte un susto cuando lo abras con salpicaduras o vapores que podrían producir quemaduras, e incluso se podría llegar a deformar la tapa, ya que hay muchas que no son aptas para su calentamiento. Toda esa información debería ser declarada por el fabricante.

4. No utilizar un recipiente eternamente. Si ves que han ido perdiendo la transparencia o que les han salido manchas blancas, debes renovarlos. Así como si observamos roturas, pérdida de consistencia, dureza, que la tapa no cierra bien, llegando a no garantizar su hermeticidad suele ser una señal de que debemos renovarlo.

5. No lavarlos en el lavavajillas si no está indicado. Si no pone que se puede hacer es porque no se puede. Los de cristal no tienen ese problema y se pueden limpiar en el lavavajillas, siendo esta una de sus principales ventajas. En caso de tener que lavarlos a mano, se recomienda que no pase mucho tiempo en el fregadero sin lavarse, ya que será la situación idónea para el crecimiento de microorganismos y, por tanto, de toxiinfección alimentaria.

6. Mantener una higiene adecuada antes, durante, y tras almacenar los alimentos en los tápers. Esta parte incluye garantizar la higiene en cada utensilio de cocina que se utilice durante la elaboración del plato de tal forma que se evite la contaminación cruzada entre carnes, pescados, huevos, y otros alimentos crudos.

7. No comer directamente desde uno de ellos con cuchillos y/o tenedores metálicos. Los arañazos hacen que el plástico se degrade más rápido.

8. No utilizar el envase original del alimento para calentar los alimentos, salvo que el fabricante así lo exprese. Algunos plásticos pueden fundirse con el calor y pueden provocar derrames y/o quemaduras.

9. Garantizar la hermeticidad del envase hasta el momento de consumo de los alimentos que hayamos llevado en la tartera y, por tanto, que no se rompa la cadena de frío, transportándola en una bolsa isotérmica, o almacenándola rápidamente en la nevera de la oficina o de nuestro lugar de trabajo.

10. Durante el transporte de dichos recipientes se deben evitar los cambios bruscos de temperatura, así como los golpes, y los derrames.