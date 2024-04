Zendaya, ahora tenista; Ryan Gosling, doble de acción

Después de varias semanas algo menos intensas en lo que a estrenos se refiere, este viernes llegan a la cartelera de Cines Van Dyck y Van Dyck Tormes varios de los títulos más importantes de esta primavera. Con permiso de la italiana Siempre nos quedará mañana -una comedia fresca y valiente sobre un asunto tan terrible como la violencia machista-, que ha superado todos los récords de taquilla en su país (5 millones de espectadores, más que Barbie), los dos estrenos que compiten por la atención del público salmantino vienen de EEUU y los protagonizan grandes estrellas. Por un lado, Zendaya en Rivales. Por otro, Ryan Gosling y Emily Blunt en El especialista.

Que no nos engañe la apariencia de comedia deportiva de Rivales. Detrás de la cámara está nada menos que Luca Guadagnino (ganador del Oscar por Call me by your name), que vuelve a interesarse en el deseo y la obsesión, como en Io sono l'amore o Cegados por el sol. La actriz de moda, Zendaya, se aleja de los registros de blockbusters recientes como Dune 2 o Spider-man: aquí es una ex campeona de tenis que ahora entrena a su marido (Mike Faist, conocido por el remake de West Side Story de Spielberg). Él, un campeón de Grand Slam que atraviesa una mala racha, participa en un torneo de categoría inferior. En la final, se enfrentará al que fuera su mejor amigo y, también, novio de ella (Josh O'Connor, Globo de Oro por interpretar al príncipe Carlos en The Crown). Un triángulo amoroso lleno de tensión, rabia y secretos que Guadagnino relata con sentido visual, ritmo, una cámara virtuosa, ambiente eléctrico y diálogos chispeantes.

En cuanto a El especialista, se trata de una comedia de acción y romance, y desborda carisma y química gracias a sus protagonistas, Ryan Gosling (Barbie) y Emily Blunt (Un lugar tranquilo). Su creador, David Leitch, trabajó muchos años como doble de riesgo antes de dar el salto a la dirección con John Wick, Deadpool 2 o Bullet Train. Nadie mejor que él para reivindicar el valor de un gremio siempre ninguneado pese a jugarse el pellejo en las escenas más peligrosas. Aquí, ese héroe anónimo regresa de una baja después de un aparatoso accidente que casi lo retira. Y viaja a Australia a un rodaje en el que la mujer de sus sueños debuta tras la cámara. ¿Lo malo? La estrella de la peli (Aaron Taylor-Johnson) ha desaparecido, y a él le encargan que lo encuentre.