Ya hay fecha para que la aplicación Radar Covid entre en funcionamiento en Salamanca

Castilla y León prevé adoptar la app de rastreo Radar Covid a partir de la segunda quincena de septiembre, según les ha prometido el Ministerio de Sanidad.

Se trata de una aplicación para móviles que ha estado a prueba en la isla de La Gomera y ha ofrecido un rendimiento sobresaliente, puesto que ha conseguido localizar al doble de contactos de riesgo que los profesionales del rastreo.

En vista de los resultados, casi todas las comunidades autónomas se han decidido a adoptar esta tecnología, pero se ha comprobado que lo más sensato es utilizar todas la misma. Durante la pandemia Castilla y León fue una de las comunidades que se planteó desarrollar su propia aplicación, en vista de que el Gobierno central no terminaba de apostar por este sistema. Posteriormente el Ministerio lanzó la app Radar Covid y ahora se está trabajando para que cada comunidad puede adherirse.

“Cada uno buscábamos la nuestra pero no tiene sentido. Si en un brote hay un contacto de Extremadura, otro de Madrid otro de Castilla y León... ¿Cómo vamos a hacerles llegar el aviso de que han estado en contacto de riesgo si cada comunidad usa una app diferente?”, se preguntan desde Sacyl.

El mecanismo de la app es sencillo. Al instalarla y aceptar las condiciones se activa el bluetooth del teléfono. Desde se momento se comunica con otros teléfonos que estén cerca -a un radio de unos 10 metros- y va almacenando el listado de todos los móviles que hayan estado ‘muy’ cerca y durante un tiempo concreto. Es decir, no basta con que se hayan cruzado por la calle. La información es totalmente anónima porque cada teléfono figura como un número o un código, no incluye nombres. Además, la información no sube a ningún servidor, sino que está almacenada en el teléfono de cada persona.

¿Cómo sé entonces si he estado en riesgo? La app incluye una opción para notificar que estás contagiado. Cuando lo haces, la app toma la información que el móvil ha ido almacenando y avisa -anónimamente, sin decir quién eres- a todos los teléfonos que han estado cerca de ti durante varios minutos. Para informar de que estás contagiado es necesario introducir un código numérico que te suministrará cada servicio de salud y por eso el Ministerio está puliendo un sistema único para todas las autonomías para crear los códigos y que no se repitan. La fecha que les han dado es el 15-S.